Ketten is dupláztak a római testépítő világbajnokságon

Nem utaztak el hiába a békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power versenyzői Rómába, ketten is két-két aranyérmet hoztak haza az IBFA szervezet világbajnokságáról. Horváth István élete első ilyen viadalán remekelt, megnyerve az abszolút kategória küzdelmeit is, míg Rakonczás Péter mindkét számában megvédte címét.

A békéscsabai testépítőknek kedvenc úti célja az Örök Város, hiszen a most is eredményes Rakonczás Péter például éppen itt nyerte meg tavaly a vb-címet. Dénes József fiatal junior versenyzője a 21 év alattiaknál és a 21 év felettieknél is nevezhetett, erre módot adott a világbajnokság versenykiírása. Mindkét kategóriában sikerült megvédenie a címét, ami önmagában is nagy fegyvertény, hát még úgy, hogy betegséggel küszködve ért célba.

– Peti lebetegedett, éppen a versenyt megelőző órákban. Meg kellett küzdenie önmagával, ám így is élete legjobb formáját nyújtva mindkét kategóriában sikerült az élen végeznie. Elindulhatott volna a győztesek versenyében az abszolút első helyért zajló küzdelemben is, de ezt már nem vállalta, mert a betegsége még nem múlt el teljesen – részletezte egyik tanítványa versenyét Dénes József, a Fanatic Body&Fitness Power vezetője, Rakonczás felkészítő edzője.

Míg Rakonczást már jól ismerték a riválisok és a pontozók, addig Horváth Istvánnal először találkozhattak a világbajnokságon. Dénes József legújabb felfedezettje valósággal berobbant a legjobbak közé, ugyanis sikerült elhódítania a felnőttek 170 centiméter alatti számát. Eredménye feljogosította arra, hogy harcba szálljon az abszolút vb-címért is, amit ugyancsak megnyert.

– Győzelmének köszönhetően Pisti megkapta a profi licencet, ami azzal jár, hogy meghívás alapján ott lehet a többek között az Egyesült Államokban rendezendő nagy pénzdíjas viadalokon. Nagy formában volt, szereplése a meglepetés erejével hatott a világbajnokságon – mondta Dénes József.

Nem sikerült hasonló magaslatokba jutnia Süli Józsefnek, pedig sokak véleménye szerint legalább az egyik számában rászolgált volna az aranyéremre. A masters 40 év feletti kategóriában a második helyen végzett, az Open 178 centiméter fölöttieknél pedig harmadik lett.

– Úgy érzem, hogy legalább egy vb-címet elvettek Józsitól, mert bár nagyon erős riválisokra talált, megérdemelte volna, hogy nyerjen – vélekedett a békéscsabai egyesület vezetője, akit az IBFA magyarországi szervezete szövetségi edzőként delegált a római eseményre.

A sornak ezzel még nincs vége, hiszen a Fanatic negyedik próbálkozója, Lipták Mihály sem tért haza üres kézzel. A masters 50 év fölöttieknél nevező sportolót ugyancsak dobogóra szólítottak az eredményhirdetéskor, mégpedig a harmadik fokára.

Dénes József szövetségi edző csoportjában két hölgy is szerephez jutott, a miskolci Bodnár Noémi aranyérmes lett a modell kategóriában, míg a szegedi Milassin Dorina ugyancsak a modellben harmadik.