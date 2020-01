Kétszer is vezetett, mégis kikapott a Gyulai Amazonok

Visszavágott az őszi hazai pályán elszenvedett vereségért a Hajdúböszörményi TE női csapata a gyulai Amazonoknak.

Az esztendő első NB I-es bajnoki mérkőzése pontosan ugyanolyan eredménnyel zárult, mint 2019. október 5-én. Akkor Böszörményben a fürdővárosiak győztek 3–2-re, a szombati gyulai összecsapáson pedig a tabella utolsó előtti, 7. helyén tanyázó hajdúságiak.

Pedig gyulai szempontból kifejezetten jól kezdődött a mérkőzés, hiszen Bálint Rebeka már a 2. percben betalált Torma Lilla kapujába. Hat perc elteltével érkezett a hajdúböszörményiek válasza, amikor Nagy Anikó csapta be a gyulai védőket és a kapust. A folytatásban mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, ám a szünetig nem változott az állás, 1–1-es eredménnyel mehettek szusszanni a csapatok.

Szünet után ismét a hazai csapat jutott vezetéshez, amikor a magyar futsal-válogatottban is számításba vett rutinos Fülöp Diána mattolta a hajdúböszörményi hátsó alakzatot. Nem örülhettek sokáig az előnyüknek Molnár Zoltánné tanítványai, hiszen egy percre rá a böszörményi Nagy Fruzsina révén ismét egyenlő lett az állás. Mindenki – csapat és szurkoló is – abban bízott, hogy azért az Amazonok valamiképpen „bedarálja” lelkes vendégét, ám az újabb hazai gólok elmaradtak, mi több, a 33. percben Bölömi Ibolya révén a látogatók köszöntek be. Bár még volt idő hátra bőven, Molnár Ágnesék minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult, nem sikerült egyenlíteniük, így pont nélkül maradtak, míg a böszörményiek a szezonban aratott első győzelmüknek örülhettek.

Gyulai Amazonok–Hajdúböszörményi TE 2–3 (1–1)

NB I-es női mérkőzés, Gyula. V.: Boda László, Nagy Zoltán (Belanka Zsolt Péter). Gyula: Palócz – Fülöp, Bálint, Molnár Á., Sovány. Cs.: Lehóczki, Mázik, Balogh N., Szerb K., Bartha. Edző: Molnár Zoltánné. G.: Bálint a 2., Fülöp a 28., ill. Nagy A. a 8., Nagy F. a 29., Bölömi a 33. percben.

A Gyulai Amazonok legközelebb január 19-én meccsel, ismét hazai környezetben, ezúttal a bajnoki elsőségért versenyben lévő TFSE-Szertarsport.hu ellen.