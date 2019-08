Kétszer is legyőzték a belgrádiakat

A szerbiai Szendrőn járt a napokban a Békési FKC U15-ös csapata.

A csoportmérkőzéseket az orosz Krasznodar ellen kezdték és egy végig szoros mérkőzésen 19–18-as győzelemmel zártak. A Belgrád együttese ellen komoly pszichés teher mellett is sok jó döntést hoztak a fiúk és 20–19-re nyertek. Az utolsó körben a Paris SG utánpótlása ellen 16–16 a vége. A békésiek ezzel az első helyen zárták a csoportküzdelmeket. A keresztjátékban a szlovén Izola csapata következett a négy közé jutásért. Sikerült ezt az akadályt is venni, így ezt követően az elődöntőben ismételten a belgrádi csapattal kerültek szembe a srácok. A csapat tanult az előző találkozó hibáiból és 25–12-es győzelemmel masírozott be a döntőbe Kádas László csapata. Magyar párbaj következett, ugyanis a másik ágról, az FTC játszotta be magát. Remek küzdelemben most az FTC bizonyult a jobbnak, így a Békés a 2. helyen zárta a tornát.

A békési csapat tagjai: Szabó Péter, Nagy Zétény, Vidovenyecz Máté, Nagy Gáspár László, Kovács Vendel, Sajben Soma, Halasi Erik, Ruzsányi Bence, Markóczy Marcell, , Gazsó Péter, Papp Alexander

– Smederovóban le kellett tesztelnünk, hogy hol tartunk. Ehhez nagyszerű lehetőséget biztosított ez a kupa, hiszen neves európai hírű klubok utánpótlásai vettek rajta részt. Mindenképpen a tornához tartozik , hogy ide is elkísértek bennünket a szülők, akik fergeteges, sportszerű buzdítással segítették csapatunkat. A célt elértük, felkészültségünknek megfelelő ellenfelek ellen gyakorolhattunk, így reális képet kaptunk arról, hogy hol tartunk – nyilatkozta Kádas László, a békési csapat edzője.