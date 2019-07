Két szerb és egy grúz játékost igazoltak le Orosházán

Három újabb játékos leigazolását jelentette be kedden délután az Orosházi FKSE-Linamar.

Három újabb játékost igazolt az Orosházi FKSE-Linamar. Az NB I.-es újonc alakulatnál folytatja pályafutását a grúz Teimuraz Orjonikidze. A sokszoros válogatott 23 éves balátlövő az NB I.-es bajnokság előző szezonjának 7. helyezettjétől, a Ferencváros csapatától érkezik Orosházára. Orjonikidze a GTU Tbiliszi csapatától került 2016-ban Macedóniába.

Egy évet a HC Prilep együttesében töltött, majd a következő idényt már a hatszoros macedón bajnok RK Pelister Bitola gárdájában játszotta végig, ahol gólkirály lett. Tavaly nyáron szerződött a magyar NB I.-es újonc csapatához. A légiós 21 bajnoki mérkőzésen 58 gólt szerzett. A 198 centiméter magas, 90 kilogrammos játékos hazája válogatottjában is alapembernek számít. Grúzia gárdája legutóbb június közepén lépett pályára az IHF Feltörekvő Nemzetek Tornáján, melyet meg is nyert, Orjonikidze pedig a torna All-Star csapatában is helyet kapott.

A 25 esztendős szerb Igor Mrsulja irányító-balátlövő játékos holland élvonalbeli csapatból, a HV KRAS Volendam együtteséből teszi át a székhelyét Orosházára, szerződése egy bajnoki szezonra szól. A 190 centiméter magas Mrsulja Belgrádban született. 2009-től a kilencszeres bajnok és nyolcszoros kupagyőztes Partizan Belgrád játékosa, később csapatkapitánya is volt.

Együttesével 2012-ben megnyerte a szerbiai bajnokságot, 2012-ben és 2013-ban kupagyőzelmet szerzett. Szerepelt a Bajnokok Ligájában, az EHF-kupában és a Challenge-kupában, valamint a SEHA-ligában is. 2017-ben Belgrádból a holland HV KRAS Volendam együtteséhez igazolt, csapatával a holland első osztályú bajnokságban és azzal párhuzamosan a belga-holland BENE-ligában is szerepeltek.

A tavalyi szezonban kupagyőzelmet, a bajnokságban 2. helyet, a ligában 6. helyet szereztek, ahol a szerb játékos a maga 87 találatával a Volendam együttesének leggólerősebb játékosa volt, februárban pedig a BENE-liga legjobb játékosának címét is kiérdemelte.

A 20 éves szerb Szavo Slavuljica a jobbátlövő poszton hasznos, a szerb RK Novi Pazar együttesében játszott legutóbb. A vrbasi születésű fiatal a Dinamo Pancevoval a 2017–18-as szezonban az EHF-kupában is játszott, tavaly pályára lépett az U20-as Európa-bajnokságon.