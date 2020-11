Két pontot hagyott Majoson a Körösladány 

Döntetlennel ért véget a Körösladány MSK és a Majosi SE összecsapása.

Majosi SE–Körösladány MSK 1–1 (1–1)

NB III, Közép csoport, Bonyhád-Majos, zárt kapuk mögött. V.: Fehérvári. Majos: Grenzler – Nagy Zs., Széles, Kovács G., Ledneczki, Hock (Steinbach) – Kovács E., Bognár, Pál A., Vituska – Lizák (Pál M.). Edző: Tihanyvári László. Körösladány: Ivicsevics – Prasler, Szántó, Vincze D., Krajcsó – Zelenyánszki, Ruzsa – Burai (Szabó Á.), Mácsai (Vastag), Pusztai (Kisari) – Ilyés. Edző: Fodor Sándor.

Kiállítva: Ledneczki, a 4. percben. G.: Lizák, a 30., ill. Zelenyánszki, a 39. percben. Jó: Grenzler, Nagy Zs., Bognár, Vituska, ill. Vincze D., Pusztai, Zelenyánszki.

A vasárnapi találkozón a sereghajtó otthonában támadólag lépett fel a Körösladány, ennek hozadékaként már a 7. percben megfogyatkoztak a hazaiak, miután Ledneczki utolsó emberként lerántotta a tizenhatos vonalánál a kilépő Ilyést. A folytatásban nagy nyomás alá került a hazai csapat, előbb Vincze fejelt mellé nagy helyzetből, majd Krajcsó célzott rosszul az ötösről, később pedig Pusztai távoli pontos lövése után tolta szögletre a labdát a majosi kapus. A házigazdák energiáját lekötötte a védekezés, ám az első ellenakciójuk így is góllal zárult. A 30. percben Nagy Zsolt húzott el a jobb oldalon, a becenterezett labdáját Lizák belsőzte a kapuba, 1–0. Továbbra is nyomasztó fölényben játszottak a vendégek, ami a 39. percben érett góllá, amikor Zelenyánszki László az ötös sarkáról látványos ollózó mozdulattal juttatta a labdát a hosszú sarokba, 1–1.

Ezzel a lendülettel kezdték a második félidőt is a körösladányiak. Futószalagon alakították ki a helyzeteket, de a legnagyobb lehetőségekből sem tudtak betalálni, mert rendre pontatlanok voltak, Mácsai ziccerénél pedig Genzler kapus mutatott be óriási bravúrt. A majosi együttes lelkesen védte az eredményt, a ladányiak játéka pedig ahogy fogyott az idő, úgy lett egyre görcsösebb. Így is behúzhatták volna mindhárom pontot a vendégek, de a 90. percben Vastag egy méterről a felső kapufára fejelt, így maradt a döntetlen, ami a vendégek számára vereséggel ért fel.

Fodor Sándor: – Nyolcvankét percet emberelőnyben játszottunk, mindent megtettünk a győzelemért, de a legnagyobb helyzetek is kimaradtak. A meccs végén kapufát értünk el egy közeli fejes után. Fontos két pontot hagytunk Majoson.

További eredmények: Paks II.–Kozármisleny 2–1, Újpest II–Taksony 0–0, Dabas–ESMTK 1–1, Monor–Dabas-Gyón 1–1, Dunaújváros–Szekszárd 2–1, Rákosmente–Vác 1–3, Szegedi VSE–Hódmezővásárhely 0–0, Iváncsa–Bp. Honvéd II. 3–0.