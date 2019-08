Két mérkőzést játszik a Temesvár ellen az Orosházi FKSE-Linamar

A héten két újabb edzőmérkőzést játszik az Orosházi FKSE-Linamar NB I.-es férfi együttese. Pénteken este és szombaton délelőtt a romániai SCM Politehnica Timișoara csapata ellen lép pályára Ratko Djurkovics vezetőedző legénysége az Eötvös-csarnokban.

A nagy múltú – 1947-ben alakult – lila-fehér együttes a román első osztályú bajnokság állandó szereplője, az elmúlt években számos siker fémjelezte a csapatnál zajló színvonalas szakmai munkát. A Temesvár 2016-ban a bajnokság 3. helyét szerezte meg, ezzel jogosultságot szerzett az EHF-kupában való részvételre, ahol egészen a harmadik fordulóig menetelt a gárda, észt és norvég ellenfelükön továbblépve csak a szlovén Ribnica állította meg a Béga-partiakat.

2018-ban román kupadöntőt játszottak, 2019-ben pedig már a trófeát is sikerült elhódítaniuk a temesvári fiúknak, így idén ősztől ismét az EHF-kupában szerepelhetnek, ahol majd a második körben szállnak be a küzdelmekbe. A Politehnica Timișoara csapata a rutinos hazai játékosok – például az irányító poszton játszó válogatott Cristian Fenici és a balkezes Marius Sadoveac – mellett számos idegenlégióst is foglalkoztat.

A keret tagja egyebek mellett az iráni válogatott kapus, Mohsen Babasafari, a szerb válogatott balszélső, Filip Marjanović, a jobbátlövő Miloš Orbović, a Pick Szegedet is megjárt horvát beálló, Antonio Pribanić, vagy a montenegrói Vuk Miloševics – akinek édesapja, Pero Miloševics a csapat vezetőedzője.

A Temesvár elleni felkészülési mérkőzések időpontjai:

2019. augusztus 9. (péntek) 18:00 óra

2019. augusztus 10. (szombat) 11:00 óra

A találkozók helyszíne az Eötvös-csarnok, a belépés természetesen ingyenes