Két megyei játékos is szerepelt a felnőtt Top 12-es bajnokságon

Celldömölkön rendezték meg a hétvégén az idei felnőtt asztalitenisz Top 12-es bajnokságot.

A nőknél tizenegy játékos állt asztalhoz, és a nagy nevek – Póta Georgina, Pergel Szandra, Madarász Dóra – most is távol maradtak. Két Békés megyei játékos is ott volt a mezőnyben az extraligás PET-BAU ASE Orosháza versenyzője, Horváth Lilla, és legfiatalabb indulóként, a Békési TE még serdülő korú versenyzője, a korosztályos válogatott, 15 éves Balogh Ágnes Kíra. A két megyei asztaliteniszező a hat tagú csoportba került, ahol Horváth Lilla egy győzelemmel (éppen a békési Baloghot győzte le 4:2-re) az ötödik lett, míg Balogh Ágnes Kíra bár végig jól küzdött nyeretlenül a hatodik helyen végzett. A békésiek fiatalja a volt orosházi Tóth Katától (Erdért SE) és a Németországban légióskodó Harasztovich Fannitól is csak 4:3-ra kapott ki. Összesítésben Horváth Lilla holtversenyben a kilencedik, Balogh Ágnes Kíra a tizenegyedik helyen zárta a viadalt.

Szomorú, hogy a férfiaknál mindössze nyolcan fogtak ütőt. sajnos a válogatott játékosok zöme nem vett részt a tornán, többek között nem állt asztalhoz a tavalyi győztes, Lakatos Tamás sem.