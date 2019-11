Két megyei is szerepel a törökországi vébén

A 2019-es év utolsó nagy jelentőségű kick-box versenyét rendezik a törökországi Antalyában. A török üdülőváros a WAKO kick-box világszövetség Point-fighting, Kick-light, Full-contact és Formagyakorlat Világbajnokságának ad otthont november 23.-ika és december elseje között. A versenyre 66 nemzet, 702 sportolója küldte el nevezését.

A magyar küldöttség tagja két Békés megyei sportoló, Hidvégi Nándor (Békéscsabai József Attila Lakótelepi TSE-Debreczeni-team) és Puravecz Péter

(Contact KTSE Orosháza) versenyzője. Mind a két megyei harcos optimistán várja a világbajnokságot. A viadalra a válogatott tagjainak jelentős része a dunavarsányi edzőtáborban készült.

Hidvégi Nándor, aki a point-fighting 57 kg-ban lép majd küzdőtérre, már nem számít újoncnak a válogatottban, hiszen már tavaly is részt vett az Európa-bajnokságon, igaz, egy súlycsoporttal feljebb. Már rutinosabb, tapasztaltabb, s biztosan mindent megtesz majd a sikerért.



– Hogyan sikerült a felkészülés?

– Nehéz volt hozzászokni az új környezethez, de a többi válogatott társamat jól ismertem. Az új edzésformákkal az elején voltak problémáim, de aztán az első pihenő nap után visszajött a lendület, és közelítettem azt a formát, amit a világbajnokságon szeretnék elérni.

– Sérülések nem nehezítették a felkészülést?

– A tábor eleji fejfájást leszámítva szerencsére nem volt semmilyen probléma, elkerültek a sportsérülések. Kezd beállni a versenysúlyom is, és időben meglesz.

– Milyen formában érzi magát? Mit vár a vébén?

– Bizakodó vagyok, néztem az ellenfeleket, mindegyik ellen száz százalékot kell majd nyújtani, de bizakodom. A tisztes helytállásban bízom, szerintem aprónak tűnő dolgok döntenek majd az érmes helyekről.

Puravecz Péter, aki formagyakorlatban képviseli majd a magyar színeket, furcsa kettősségben van, hiszen ő a szövetségen belül a formagyakorlat szakmai részének irányítója, s most versenyzőként is szerepel majd a vébén.

– Hány kategóriában méretteti meg magát a világbajnokságon?

– Négy kategóriában neveztek, kérdéses, ezt fizikálisan hogyan bírom majd.

– Melyik kategóriát választaná a szíve szerint?

– A kreatív formagyakorlatokban vagyok most jobb formában, ezek zene nélküli, tiszta technikákra épülnek. Mind a pusztakezes, mind a fegyveres kategóriában szeretném bemutatni a gyakorlatomat.

– Hogyan sikerült a felkészülés? Úgy hallottam, nem volt probléma mentes…

– Igen, mert egyrészt a hétköznapok megszokott feszültségei mellett készültem,, munkahely, stressz, napi teendők, másrészt a klubunkban az edzéseket is vezettem, s ráadásul egy betegségbe is „beleszaladtam” tehát nem volt könnyű a felkészülés, de szeretnék mindent kihozni, amit megtehetek.



– Milyen mezőnyre számít? Mit vár magától?

– Nagyon érdekes, az, hogy a formagyakorlatban meghatározó orosz és amerikai válogatott most nem az eddig ismert versenyzőket nevezte, új válogatottat hoznak majd. A kreatív formagyakorlatokban, ahol az akrobatika nem döntő tényező, bármi megtörténhet, s ezért bízom abban, hogy eredményesen szerepelek

– Különleges tényező, hogy egyszerre szövetségi kapitány és versenyző is. Hogyan éli ezt meg?

– Ahogyan az idő is telik, inkább kapitány és edző szeretnék lenni, de most a média és a figyelem miatt is most az első, hogy valami maradandót produkáljak. De arról is szól, hogy tanuljak is, és lássak is, hiszen új mezőny, új technikák, és új stílusok is feltűnnek majd.

Ez a világbajnokság lesz valószínűleg az utolsó, amit bontva két időpontban, két helyszínen rendeznek meg. A jövőben egy nagy monstre verseny dönt majd az Eb, és vébé-érmekről. Szombaton és vasárnap érkeznek a csapatok Törökországba, és mérlegelnek. Hétfőn tartják a versenybírók eligazítását, az ország vezetők fogadását, és a sorsolást.

Kedden délelőtt rendezik a megnyitó ünnepségeket. A török szövetséget a látványra való törekvés jellemzi, így biztosan most is szép ceremónia várható. A megnyitó után elkezdődnek a küzdelmi versenyek selejtezői. A formagyakorlatosok másnap, szerdán kapcsolódnak be a versengésbe, és mind a négy napon versenyeznek majd. November 29-én befejeződnek a selejtezők, és még aznap tartják a döntők egy részét. Másnap folytatódnak a döntők, majd egy remélhetőleg jó hangulatú Sayonara party-val zárul a törökországi világbajnokság.