Két korosztályban is a dobogó tetején a Blue Gym

A hétvégén rendezték az idei szezon második Magyar Kupa versenyét, a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvényközpontban. A viadalon két megyei klub sportolói is képviselték magukat.

A szarvasi és kondorosi fiatalokat tömörítő Blue Gym sportolói a legtöbb kategóriában javítottak az első fordulóhoz képest. Összességében ismét a step aerobikban voltak a legsikeresebbek, ahol két korosztály aranyérmét is kiérdemelték. Bár voltak rontások és nehéz pillanataik, összességében jól teljesítettek a Mezőberényi Malom Fitness DSE legjobbjai is. Négy delegált egységükből kettő is dobogóra állhatott.

Megyei vonatkozású eredmények. Aerostep. UP1 (15-17 évesek): 2. Blue Gym (Szekera Mercédesz, Paluska Dorina, Szigeti Laura, Kovács Kinga, Sechna Dorina, Hermann Adrienn, Tóth Fanni). Step. Felnőtt: 2. Blue Gym (Lustyik Rebeka, Kasnyik Kinga, Pásztor Erika, Fabó Csenge), 5. Malom DSE (Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Lészkó-Kurucz Erika, Pál Imre Gáborné, Plaveczné Ferencz Emese). UP1: 1. Blue Gym (Kovács Kinga, Sechna Dorina, Vantruba Ágnes, Kerekes Laura, Hermann Adrienn). UP2 (12-14 évesek): 1. Blue Gym (Roszik Lili, Tóth Adrienn, Vaszkó Martina, Varga Vivien, Molnár Gréta, Márton Gréta), 7. Blue Gym (Szalai Dorka, Illés Petra, Laukó Boglárka, Styecz Barbara).

Basic. Felnőtt egyéni: 11. Vaszkó Dóra (Blue Gym), 15. Lustyik Rebeka (Blue Gym). Felnőtt trió: 7. Vaszkó Dóra, Tóth Tamara, Keller Panka (Blue Gym). Felnőtt csoport: 4. Blue Gym (Lustyik Rebeka, Fabó Csenge, Pásztor Erika, Balogh Andrea). UP1 női egyéni: 8. Vantruba Ágnes (Blue Gym). UP1 trió: 4. Szekera Mercedesz, Paluska Dorina, Szigeti Laura (Blue Gym). UP1 csoport: 7. Blue Gym (Paluska Dorina, Szigeti Laura, Kovács Kinga, Tóth Fanni). UP2 női egyéni: 14. Vaszkó Martina (Blue Gym). UP2 trió: 19. Hronyecz Gréti, Kondorosi Bettina, Miskó Natasa (Blue Gym), 26. Fábri Adrienn, Márton Fruzsina, Almási Janka (Blue Gym). UP2 csoport: 8. Blue Gym (Vaszkó Martina, Molnár Gréta, Márton Gréta, Varga Vivien). UP2 fiú egyéni: 1. Eszenyi Bence Zsolt (Malom DSE). UP3 (7-11 évesek) trió: 16. Miskó Leonóra, Horváth Alexa, Lestyan Emma (Blue Gym), 18. Kis Mira, Kovács Sára, Taskó Flóra (Blue Gym), 20. Ancsin Hanna, Boros Villő, Miskó Tímea (Blue Gym). UP3 csoport: 16. Blue Gym (Miskó Leonóra, Horváth Alexa, Lestyan Emma, Vozár Flóra).

Challange. Felnőtt: 2. Malom DSE (Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Lészkó-Kurucz Erika, Pál Imre Gáborné, Plaveczné Ferencz Emese). UP2: 3. Blue Gym (Varga Adrienn, Illés Petra, Tóth Adrienn, Roszik Lili, Laukó Boglárka, Szalai Dorka, Styecz Barbara), 4. Malom DSE (Braun Kinga, Gyaraki Henriett, Kígyósi Krisztina, Kovács Dóra, Kovács Nóra, Perei Adél, Török Maja, Zámbori Boglárka). UP3: 10. Blue Gym (Petrovics Gréta, Lestyan Liliána, Szatmári Tímea, Szebegyinszki Rita).