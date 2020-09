Két játékos fertőződött meg az Orosházi FKSE-Linamarnál

Két koronavírus-fertőzést igazoltak a hatóságok az Orosházi FKSE-Linamar NB I.-es férfi kézilabda-csapatánál.

A klub hétfőn este a következő közleményt tette közzé hivatalos közösségi oldalán:

– Mint arról már korábban hírt adtunk, az Orosházi FKSE-Linamar NB I.-es férfi kézilabda együttesének tagjai az elmúlt hetet karanténban töltötték, mivel a legutóbbi bajnoki mérkőzésükön a Komló gárdájával játszottak, ahol időközben több sportolónál is koronavírus-fertőzést igazoltak a hatóságok. Sajnos csapatunkat sem kerülte el a járvány, a múlt héten végzett tesztelések során két játékosunk is fertőzöttnek bizonyult, szerencsére tünetmentesek, így ők továbbra is karanténban maradnak.

A két negatív mintát produkáló sportolóink esetében azonban a hatóság a mai napon megszüntette a járványügyi elkülönítést, így ők már készülhetnek a csütörtöki, Ferencváros elleni bajnoki találkozóra.

Nekik jó munkát, karanténban lévő társaiknak pedig mielőbbi gyógyulást kívánunk!

