Két csoportban volt nagy a játékkedv

Az utóbbi egy héten lejátszott mérkőzések után immár három negyeddöntős hely talált gazdára az xboxosok mezőnyében az MLSZ Békés Megyei Igazgatóság által szervezett FIFA 2020 online bajnokságban.

A 2-es és 3-as csoportban volt nagy a játékkedv. Az előbbi hatosban Balogh Milánt nem tudták feltartóztatni vetélytársai. A ladányiak támadója pontveszteség nélkül tudta le az öt találkozóját, ezzel csatlakozott az 1-es csoportból már korábban továbbjutó Hanea Márkóhoz (Gyomaendrőd). Közel áll ehhez a 2-es számú csoportban versenyző Szlanyinka László (Magyarbánhegyes) is, számára egyetlen pont szükséges még a hátralévő találkozóján. A 3-as csoportban csak most „indult be az élet”, ezért itt még nincs biztos továbbjutó. A duplázó Turi Milán Mátyás (Szeghalom) mindenesetre közel került ehhez, 9 pontjához hármat kell gyűjtenie a maradék két meccsén.

A PS4 platform tagjai nem aktivizálták magukat, igaz május 3-ig még van néhány napjuk arra, hogy teljesítsék a programot.

XBox platform. 1. csoport. Állás: 1. Hanea Márkó (Gyomaendrőd) 12 pont, 2. Vígh László (Füzesgyarmat), 9, 3. Magyar Martin (Csabacsűd) 0, 4. Barna Márton (Orosházi MTK-ULE 1913) 0, 5. Turcsek Szilveszter (Bcs. MÁV) 0, 6. Mag Máté (Kevermes) 0. 2. cs. Állás: 1. Balogh Milán (Körösladány) 15, 2. Szlanyinka László (Magyarbánhegyes) 9, 3. Béres Árpád (Kaszaper) 5, 4. Simon Róbert (Orosházi MTK-ULE 1913) 3, 5. Bujdosó Sándor (Okány) 1, 6. Paulik Ádám (Szeghalom) 1.

3. cs. Állás: 1. Turi Milán Mátyás (Szeghalom) 9, 2. Sebők Milán (Jamina) 6, 3. Csapó Péter (Gyomaendrőd) 3, 4. Lászik Balázs (OMTK-ULE 1913) 3, 5. Kriska Norbert (Szarvas) 0, 6. Varju Richárd (Okány) 0. 4. cs. Állás: 1. Szilágyi Bence (Gyomaendrőd) 9, 2. Varga Erik (Csabai AK) 3, 3. Ondrejó Tamás (Füzesgyarmat) 3, 4. Szakál Márk (Kétegyháza) 3, 5. Vígh Roland Krisztián (Csanádapáca) 0, 6. Keresztesi Endre (Vésztő) 0.