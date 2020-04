Két csoportban hirdettek végeredményt a megyében

Visszaesett a játékkedv a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága által szervezett FIFA 2020 online bajnokságban.

Eddig csupán két csoportban lehet végeredményt hirdetni, pedig a kiírás szerint már vasárnap be kellett volna fejezni valamennyi csoportmérkőzést.

A hét folyamán csak négy találkozót hoztak össze a résztvevők. Az Xboxos mezőny 7. csoportjában a csabacsűdi Körösfalvi Kristóf a szarvasi Zima Dániel legyőzésével megszerezte a 3. helyet. A 8-as számú csoportban az orosházi Janicsek Zoltán még nem jutott tovább, mert nem bírt a dévaványai Juhász Péter Lászlóval. Mindez azt is jelenti, hogy mások is esélyhez jutottak a továbblépést illetően. A 9-es szekció kiemelt mérkőzését Varga Erik (Csabai AK) nyerte, aki ezzel elsőként jutott be a 24 közé, míg az általa legyőzött vésztői Keresztes Endrének még tennie kell ezért.

A PS4 platformnál csak egy mérkőzést játszottak le, az 1-es csoportban a dévaványai Gubucz Viktor nyert az orosházi Melich Viktor ellen, közelebb kerülve a 8 közé jutáshoz.

Eredmények:

Xbox platform. 7. csoport: Zima Dániel (Szarvasi FC)–Körösfalvi Kristóf (Csabacsűdi GYLSE) 1–10. Végeredmény: 1. Béres Árpád (Kaszaper FC) 12 pont, 2. Csapó Péter (Gyomaendrődi FC) 9, 3. Körösfalvi Kristóf 6, 4. Szatmári László (Orosházi MTK-ULE 1913) 3, 5. Zima Dániel 0.

Továbbjutott: Béres Árpád, Csapó Péter. 8. cs.: Janicsek Zoltán (OMTK-ULE 1913)–Juhász Péter László (Dévaványai SE) 4–6. Továbbjutott: Turi Milán Mátyás (Szeghalmi FC). 9. cs.: Keresztesi Endre (Vésztői SE)–Varga Erik (Csabai AK) 3–9.

Továbbjutott: Varga Erik.

PS4 platform. 1. csoport: Gubucz Viktor (Dévaványai SE)–Melich Viktor (Orosházi MTK-ULE 1913) 7–3.

Továbbjutott: Sándor Gergő (REF-Team).