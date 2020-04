Kerekes Attilát nem felejtették el Békéscsabán

Az április 4-én hatvanhatodik születésnapját ünneplő egykori tizenötszörös válogatott békéscsabai labdarúgó, Kerekes Attila januárban vette át az önkormányzat által adományozott Békéscsaba Sportjáért kitüntetést Szarvas Péter polgármestertől. A tavaly május óta ismét Békéscsabán élő Előre-legendával beszélgettünk pályafutásáról.

Kerekes Attila tizenhárom évesen a Békéscsabai Építőkben – az Előre jogelődjében – kezdett el futballozni. „Igazi” futballista családban nevelkedett, hiszen az édesapja, Kerekes Imre edző, bátyja, Kerekes György élvonalbeli labdarúgó volt. Alig 18 évesen leigazolta a Csepel SC, de nem érezte jól magát a fővárosban, ezért egy év múltán hazatért Csabára. Visszatérése után főszereplője volt a békéscsabai labdarúgás újjászületésének – és felemelkedésének. Erőssége volt az 1973–74-es bajnokságban az NB I.-be feljutott együttesnek.

Tizenegy szezonon keresztül szolgálta a lila-fehér klubot, majd a törökországi Bursában játszott három évig, és ezt követően egy idényre visszatért az Előréhez, majd három évig Ausztriában, alacsonyabb osztályban játszott. Összesen 296 NB I.-es meccsen szerepelt a békéscsabai csapatban, és a bajnoki mérkőzéseken 15 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Az Előrével elért legjobb eredménye a bajnokságban hatodik helyezés, illetve a Magyar Népköztársasági Kupában kétszer is az elődöntőig jutott. Alig töltötte be 22. életévét, amikor 1976 tavaszán, a Svájc ellen 1–0-ra megnyert idegenbeli találkozón bemutatkozhatott a nemzeti csapatban.

– Melyik gólja a legemlékezetesebb azok közül, amelyeket a csabai csapatban szerzett?

– Nem sokszor kerültem a kapu elé a mérkőzéseken, hiszen a csaknem háromszáz bajnokin tizenöt gólt értem el. Számomra az 1980 őszén, a Fradi elleni 1–1-es Kórház utcai találkozón, tizenötezer néző előtt szerzett gólom a legszebb, amelyet kapásból Kakas kapujába lőttem, úgy, hogy egy védőt is ért a labda.

– Három évig, 1985 és 87 között a török Bursa csapatában szerepelt, ahol több mint hatvan tétmérkőzésen két gólt ért el. Hogyan értékeli a légiós éveket?

– Amikor Tulipán Misivel kikerültünk a török csapathoz, az együttes edzője akkor a korábbi pécsi szakvezető Szarvas Laci volt, aki sokat segített. Aztán néhány hónap után leváltották, de addigra már sikerült beépülnünk az együttesbe. Egy huszonötezres stadionunk volt, ami rendre megtelt a hazai meccseken a fanatikus szurkolókkal. A legnagyobb sikerünket 1986-ban értük el, amikor a klub történetének első – azóta is egyetlen – kupagyőzelmét arattuk, amikor 2–0-ra győztünk az Altay ellen. A KEK-ben az Ajax ellen léptünk pályára, és 7–0-s összesítéssel estünk ki. A holland együttesben szerepelt az akkor még fiatal gólerős támadó, Marco van Basten, aki később majd a Milan csapatában Aranylabdát nyert.

– Később Ausztriába került az alacsonyabb osztályú Marienthal csapatához, ahol edzősködött is…

– Levezetésként az osztrák csapatban játszottam még 1990-ig. Pályafutásom befejezése után még edzősködtem egy rövid ideig, de a munkámmal nem tudtam összeegyeztetni. Bécsben éltem csaknem húsz évig, ahol egy svéd divatcég képviselője voltam. Gyakran jártam az Austria Wien bajnoki meccseire, amelynek az Előréhez hasonlóan lila-fehér a színe.

– A válogatottban tizenötször szerepelt, ezeken a mérkőzéseken a csapat hétszer nyert, három döntetlent ért el, és ötször kikapott. Melyik mérkőzés volt a legfontosabb?

– Életem legfontosabb mérkőzése az 1982-es világbajnokságon a belgák elleni 1–1-es találkozó, amelyen sajnos nem tudtunk győzni, de így is büszke vagyok arra, hogy egyetlen békéscsabaiként szerepelhettem a világbajnokságon.

– Pályafutása során kik voltak a leghíresebb labdarúgók, akik ellen pályára lépett?

– Az említett Marco van Basten mellett 1977-ben játszottam Argentína ellen idegenben, ahol a fiatal Maradona csereként állt be. Az 5–1-es hazai sikerrel végződött találkozón Bertoni három gólt szerzett, mellette Ardiles és Gallego is ott volt az argentin csapatban. A franciák elleni 1–0-s hazai sikerrel végződött 1982-es idegenbeli barátságos találkozón játszott az egy évvel később Aranylabdát nyert Platini, rajta kívül Tigana, Tresor, Giresse is ott volt a gall kakasos együttesben.

– Január közepén átvehette a Békéscsaba Sportjáért kitüntetést. Számított a rangos elismerésre?

– Nagyon meglepődtem, amikor jött a meghívó. Örültem az elismerésnek, mivel ez azt jelenti, hogy ilyen hosszú távollét után sem feledkeztek meg rólam Békéscsabán. Mindez jólesett, és ezúton is köszönöm a kitüntetést.

– Tavaly május óta itthon van a békési megyeszékhelyen. A régi társak közül kikkel tartja a kapcsolatot? Hogyan értékeli az Előre mostani csapatának játékát?

– A régi társak közül Pásztor Józsival a két évtizedes bécsi tartózkodásom idején is tartottam a kapcsolatot, hetente többször is beszéltünk telefonon. Mellette még Vágási Sanyival beszélünk rendszeresen, mi hárman együtt voltunk katonák. A mostani Előre egy közepes szintű másodosztályú csapat, amelyben nem nagyon láttam olyan tudású labdarúgókat, akik a későbbiekben sokra vihetik.