Kényszermegoldás volt az átszervezés, de tudnak bajnokot avatni

Nem egy szokványos évet zárt a megyei amatőr labdarúgósport, és ez nemcsak a mindenkit sújtó pandémia miatt volt így, hanem a bajnoki rendszer kényszerű átszervezése miatt is. Az évet Szpisják Zsolttal, az MLSZ területi igazgatójával tekintettük át.

– A 2020-as év mindenkit próbára tett, az MLSZ területi igazgatóságának munkatársait is. Hogyan sikerült megbirkózni az extra feladatokkal?

– Merőben újszerű kihívásokkal találtuk magunkat szemben. Egyfelől a vírushelyzet kezelése jelentett teljesen szokatlan feladatot, emellett nyáron megoldást kellett ­találnunk a felnőttbajnokságok rendszerére. Egy időben tehát két új helyzetet kellett a legoptimálisabban kezelnünk, igyekeztünk helytállni minden tekintetben, s úgy vélem, többnyire sikerült megbirkóznunk a problémákkal.

– Mivel a megyei I. osztályú bajnokságot mindössze hét csapat vállalta a 2020–21-es szezonban, ezért egy korábban soha nem alkalmazott lebonyolítási forma került a versenykiírásba. Az ősszel nagy részben lezajló, háromcsoportos, huszonnégy csapatos kvalifikációba összevonták a megye egyes és a megyei II. A csoportos csapatokat. Hogyan értékelné a kísérleti időszakot?

– Nem nevezném kísérleti időszaknak, sokkal inkább tekintem kényszermegoldásnak, amely kizökkentette a csapatokat a megszokott kényelmi helyzetükből, mégis olyan rendszer, melynek végén tudunk megye egyes osztályú bajnokot avatni. Nagyon sok telefonos és személyes egyeztetés előzte meg a döntésünket. Sajnos olyan helyzet alakult ki, amelyet már másként nem lehetett orvosolni. Az őszi szezon ezzel együtt lezajlott, s azt hozta, ami várható is volt. Még egy ilyen évet azonban nem szeretnénk. Amennyiben nem jutunk tartós eredményre a mostani rendszerrel, akkor a következő évi bajnoksággal kapcsolatban minden bizonnyal az MLSZ Versenyigazgatósága foglalkozik majd. Őket nehezebb lesz meggyőzniük a csapatoknak, hogy miért nem azokban az osztályokban szerepelnek, ahol alapvetően jogosultak.

– A legtöbb csapatnál nem örültek ennek a lebonyolításnak, de azzal egyetértettek, hogy a kényszerű helyzetben más lehetőség nem volt. Néhány kritika azért akadt: ­egyesek azt mondták, hogy a nagy anyagi különbségek, az eltérő edzésmennyiség miatt nagyon sok volt a nagy gólarányú differencia a csapatok között.

– Burkoltan erre utaltam az előzőekben. Azt hozta az ősz, amire számítottunk, de ennek a rendszernek hozadéka volt, hogy kialakulhattak ilyen mérkőzések. Ellenben az is megmutatkozott, hogy a tavalyi megyei első osztályú gárdák mögötti alakulatok bizony tudtak szoros eredményeket produkálni, már pedig többségében csak ezeket viszik tovább magukkal a csapatok, melyeken nagy különbségek mutatkoztak, azok kiesnek a rendszerből. Remélem, a tavasz megmutatja majd, hogy a két-három vezető csapat mögött kiegyenlítetté válik a mezőny, de a megye kettő A csoportja is kiegyensúlyozott lesz. Persze azt is szem előtt kell tartani, hogy nincs olyan bajnokság, melyben tizenkét-tizenhat egyforma csapat játszik. Mindig vannak jobbak, és gyengébben szereplők, de a sport már csak ilyen marad, így kell elfogadni!

– Legyünk optimisták, és gondoljunk arra, hogy a vírus tavasszal visszavonulót fúj. Ebben az esetben biztonsággal lebonyolíthatóak az összes osztályban a mérkőzések?

– A tavaszi program kialakításakor arra törekedtünk, hogy a lehető legkésőbbi időpontban kezdjük el a szezont. Egyetlen egy központi szabályozást szükséges betartanunk, a megyei I. osztálynak májusban véget kell érnie az osztályozók miatt, így itt két szerdai fordulót is be kellett iktatnunk. A többi csoport befejezését kitoltuk június 19-re egy szerdai fordulóval, az utánpótlás-bajnokságok pedig szintén június közepén érnek véget. Reméljük, az időjárás nem szól közbe, de arra a verzióra is felkészültünk, ha ez bekövetkezne.

– Várhatóak-e a következő, 2021–22-es szezonban további átszervezések – értem ez alatt a megyei utánpótlás-bajnokságokat is?

– Nem tervezünk nagy átszervezéseket. Nagyon bízom abban, hogy beáll a „négyosztályos” megyei felnőttbajnokság, optimálisan tizennégy-tizennégy csapattal, amely létszám a hazai időjárási viszonyok tekintetében a legjobban szervezhető. Az utánpótlásnál pedig mindig a nevezések számának ismeretében alakul a rendszer. Az U19-es korosztálynál az lenne az ideális, ha minden évben lenne egy kiemelt és két területi csoport, mint korábban is volt, de ehhez az érdekelt egyesületek akarata is szükséges.

– Milyen évre számít 2021-ben?

– Nehézre. Mindamellett, hogy meg kell küzdeni a megnövekedett tavaszi mérkőzésszámmal, válaszokat kell találni a folyamatosan csökkenő utánpótláslétszám versenyeztetésére. Persze ez nem új keletű és nem is kizárólag helyi probléma. Az MLSZ-központ helyt adott a megyék kéréseinek, ennek megfelelően lehetőségünk lesz alternatív bajnokságok kiírására is. A csökkentett pályamérettel vagy éppen kisebb létszámmal életre keltett sorozatoknak egyetlen céljuk van: minden olyan gyermek pályán tartása, aki focizni szeretne. A mérkőzések rendezésével kapcsolatban nem látjuk még, hogy a tavaszi szezonban nézőkkel vagy anélkül lehet majd játszani, de reményeink szerint nyártól már ez sem lesz kérdés.