Kemény edzések, és sok edzőmeccs vár a békéscsabai röplabdázókra

A Békéscsabai Röplabda Akadémián találkozott kedden reggel a Swietelsky-Békéscsabai RSE Extraligás női röplabdacsapata, amely három kivétellel teljes játékoskerettel vág neki a felkészülési időszaknak, amelynek célállomása az október 4-ei Vasas elleni első bajnoki találkozó lesz.

Az edzések indulása előtt a felnőtt keret minden játékosa számára előírás volt, hogy a Országos Sportegészségügyi Intézet ajánlásait. A klub szervezett egy központi tesztet, melyet egy szegedi klinika szakembere végezte el a sportolókon és a stáb tagjain. Jó hír, hogy minden PCR-teszt eredménye negatív lett, így elkezdődhetett a munka. A hét első napján a játékosok átestek az ilyenkor szokásos laborvizsgálatokon is. Ezt követően a Békéscsabai Röplabda Akadémián folytatták fizikai felmérésekkel, melyeket Darabos Balázs koordinált.

A kedd délelőtti tréning előtt Tóth Gábor vezetőedző vázolta az októberig tartó menetrendet.

– A keretünk a műtéten átesett Rády Boglárkán kívül egy héten belül teljes lesz, Marta Drpa a jövő héten csatlakozik hozzánk. Nagyon nehéz a helyzet Belgrádban a koronavírus-járvány miatt, ő adminisztratív teendői miatt nincs még velünk. Fontos öthetes felkészülési időszakon vagyunk túl, melyet a hazai játékosokkal végeztünk, akikkel kölcsönösen megismertük egymást, hogy mit várhatnak tőlem, ők mit várhatnak tőlem. Fontos technikai és taktikai alapokat fektettünk le. Az elkövetkezendő hetek az alaptechnikai képzéséről, annak fejlesztéséről fognak szólni. A délelőtti programban inkább erőnléti, technikai fejlesztés, a délutániban labdás gyakorlatok szerepelnek. A fokozatokat betartva a rajtig megpróbáljuk a játékosokat a lehető legjobb állapotba hozni. Sok felkészülési találkozó (az elsőt augusztus végén Békéscsabán az UTE ellen vívják – a szerző) és edzés vár ránk.

Tóth Gábor szerint változást jelent, hogy míg az előző években a BRSE sokat készült külföldön, addig most ez kimarad, és itthon dolgoznak, magyar topcsapatokkal edzenek és játszanak.

– A társaság nagyon motivált, a csapat pozitív személyiségekből áll, amit szeretnénk kihasználni,. Hozni akarjuk azt a szintet, amit mi, és a közönségünk is elvár – tette hozzá. A célokat tekintve megjegyezte, hogy az éremszerzés reális, ezen belül mindenki szeretne a dobogó legfelső fokára állni, ők is. – Rengeteg külső tényező lehet, ami befolyásolhatja a szezon végső kimenetelét, de azt szeretnénk, hogy a pályán vigyük döntésre a dolgot.

A keretből még Cicic Marija is hiányzott adminisztratív teendők miatt, aki néhány nappal később csatlakozik az együtteshez. A klubmenedzsment tájékoztatása szerint várható még új játékos, illetve játékosok érkezése is.

Pekárik Eszter a 4. idényét kezdi meg Békéscsabán, aki társaival együtt a hosszú szünet után még izgatottabban várta, hogy komolyabban is elkezdjék a felkészülést.

– Nem egyszerű belevágni a munkába ilyen hosszú kihagyás után. Bár mindenki végezte otthon a kiadott munkát, az mégsem ugyanaz, mint együtt dolgozni. Mindenki nagyon motivált. Az új vezetőedző hamar megtalálta a csapattal a közös hangot. Kemény edzéseket vezet, de nem is vágyunk másra, hiszen ez elengedhetetlen a fejlődéshez. Az új társak szimpatikusak, nyitottak, nem lesz beilleszkedési gondjuk. A héten már csapatösszetartó programokat is tartunk. Jómagam próbálok segíteni az újaknak, hogy ugyanazt tudjam adni nekik, amit én kaptam az ideérkezésemkor. Szeretném, ha a pályán is meghatározó szerepet játszhatnék. Még hihetetlennek tűnik, hogy ilyen hosszú szünet után augusztusban már mérkőzést is játszhatunk. Furcsa lesz, de várom már.

Az amerikai Lindsey Vander Weide Franciaországból tette át a székhelyét Békéscsabára, egyelőre még csak ismerkedik a várossal, a csapattal.

– Egy kaliforniai kisvárosból hasonló környezetbe érkeztem. Túl vagyok az első edzésen, ami nagyon jól sikerült. Jól érzem magam, a lányokkal gyorsan megtaláltuk a közös hangot – mondta lapunknak a francia Nantes csapatától igazolt nyitásfogadó ütő. – A vezetőedzővel egy Zoom-konferencián beszéltem először, nagyon meggyőző volt, nagy hatást tett rám. Beszélt az elvárásokról, hogy miként illeszkedhetnék a csapatba, az elképzeléseiről. Biztosan lesz különbség a francia és a magyar csapatok között. Bízom benne, hogy itt is egy erős liga vár rám. Szeretnék napról-napra jobb lenni. Bárhová is megyek, mindenhol bajnokságot akarok nyerni.