Karacs Jázmin a nyártól Békéscsabán folytatja

Nyártól Karacs Jázmin személyében egy újabb fiatal játékos csatlakozik az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE csapatához.

A 24 éves nádudvari születésű balszélső a következő évben a lila-fehér együttest erősíti. Jázmin szülővárosában, Nádudvaron sajátította el a sportág alapjait, és egészen 2011-ig szolgálta a Hajdú-Bihar megyei csapatot. Ezt követően került Debrecenbe ahol végigjárta a klub utánpótlás együtteseit, 2016-ban pedig Kisvárdára szerződött, ahol két esztendeig kézilabdázott, csakúgy, ahogy következő állomáshelyén Kecskeméten. Jelenleg az NB I. B. Keleti csoportjában szereplő Hajdúnánás gárdáját erősíti, mellette pedig testnevelő-edzői szakon végzi tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen.

– Érdeklődési szinten már az előző szezon végén is felmerült a nevem Békéscsabán, de akkor még a tanulmányaim miatt Hajdúnánás mellett döntöttem, ahol tanárként jelenleg is a szakmai gyakorlatomat töltöm. Viszont ebben az idényben újabb megkeresés érkezett a klub részéről, és mivel nagyon régóta remek kapcsolatot ápolok mind a jelenlegi vezetőedzővel Vida Gergővel, mind pedig utódjával Papp Bálinttal, a velük való közös beszélgetések is megerősítettek abban, hogy igent mondjak – nyilatkozta a fiatal játékos a klub honlapjának.

De nemcsak a vezetőedző személyében lesz ismerőse a leendő csabai játékosnak, hiszen a klub szakmai igazgatójával Mátéfi Eszterrel is dolgozott már együtt Kisvárdán. Ráadásul több barátja és ismerőse is van a megyeszékhely környékén.

– Egyáltalán nem az ismeretlenbe érkezem, mert bár eddig csak ellenfélként, de azért sokszor megfordultam a Viharsarokban. Tisztában vagyok vele, hogy ebben a városban milyen sokan szeretik a kézilabdát, és a csapat népes szurkolótábora szinte nyolcadik emberként rendre óriási hangulatot teremt a csarnokban. Ezt remélem már ősztől én is megtapasztalhatom, mert azért nézők előtt játszani az igazi sava-borsa ennek a sportágnak. Természetesen a döntésemben az is fontos szerepet játszott, hogy egy nagymúltú egyesület tagja lehetek, és persze Békéscsaba Nádudvarhoz való közelsége sem volt mellékes tényező, hiszen így a családom is viszonylagos közelségben marad számomra. Nagyon várom már a közös munkát, és bízom benne, hogy sikeres szezont vívhatunk meg együtt. Célom, hogy stabil játékos legyek új csapatomban, tovább fejlődjek, és többek között a gyorsaságomat is kamatoztatva minél hasznosabb tagja legyek a lila-fehér közösségnek. És mivel én az elvégzett kemény munkában hiszek, így biztos vagyok benne, hogy a következő idényben, akár első, akár másodosztályban is kell helytállnunk, teljesíteni fogjuk a célkitűzéseinket.

