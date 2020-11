Kaposváron játszik rangadót az Extraligát vezető Békéscsaba

Zárt kapuk mögött, de minden szinten folytatódhatnak a küzdelmek a röplabda sportban is, így vasárnap 17 órakor az alapszakaszban élen álló Swietelsky-Békéscsabai RSE is pályára léphet az 1. MCM-Diamant Kaposvár vendégeként a női Extraligában.

Az M4 Sport+ jóvoltából az ország nyilvánossága is láthatja a tavasszal félbeszakított bajnokságot vezető, jelenleg 4. helyen álló Kaposvár és a listavezető összecsapását.

A somogyiakat különösebben nem kell bemutatni, csapatra való volt békéscsabai játékos vonul majd fel a Kaposvár Arénában, Király-Tálas Zsuzsannától, Tanja Maticsig, Szpin Renátától a nyáron a Viharsarokból távozó Szedmák Rékáig és Bodovics Hannáig. A kaposváriakat pedig ugye a BRSE-vel két-két alkalommal bajnoki és Magyar Kupa, valamint egy Közép-európai Liga-aranyat szerző Szasa Nedeljkovics edző irányítja. A januárban kezdődő Európa-bajnoki selejtezőre készülő magyar válogatottba Király-Tálas Zsuzsanna, Szűcs Kinga, Szedmák Réka, Szpin Renáta, Bodovics Hanna és Kump Aliz révén hat játékosukat is beválogatta Jakub Gluszak szövetségi kapitány.

Csapatuk eddigi őszi mérlege vegyes képet mutat: győzelem a Szent Benedek Röplabda Akadémia, a Diósgyőr és az UTE, vereség a Nyíregyháza és a Vasas Óbuda ellen. A céljuk nem más, mint hogy a harmadik rangadójukat ne bukják el.

Az ősz során eddig csak idegenben fellépő csabaiak e téren nem panaszkodhatnak, hiszen a szabolcsiakat és Vasast is felülmúlták és az ötös győzelmi széria folytatását remélik Kaposváron is. Az előző szezonban, január 17-én 3:1-re a BRSE nyert (a két Békéscsabán lejátszott csatát ugyanakkor elbukták a viharsarkiak), hasonló eredményt most is elfogadnának a kék-fehérek.

A mérkőzés első játékvezetője, Horváth Miklós, segítője a Bajnokok Ligája négyes döntőjében már többször közreműködő Adler László lesz.

Az Extraliga állása: 1. Swietelsky-Békéscsabai RSE 14 pont (15:4, 5 mérkőzés), 2. Vasas Óbuda 10 (12:7, 5), 3. Fatum-Nyíregyháza 9 (10:5, 4), 4. 1. MCM Diamant Kaposvár 9 (11:8, 5), 5. Újpesti TE 6 (8:10, 5), 6. Szent Benedek Röplabda Akadémia 3 (4:4, 2), 7. MTK Budapest 0 (1:6, 2), 8. Diósgyőri VTK 0 (1:18, 6).