Józsi beadta, Pista berúgta

Vörös, Somos, Szilágyi, Koszó, Szabó, Lovász, Mészáros, Thúróczy, Himer II., Kádár, Tóth II., Csőke­, Megyesi, Kádár, Arató. Csak néhány név a Gyulai MEDOSZ 1972-ben az NB II.-es bajnokságban ötödik helyen végzett csapatából, melyet a fürdőváros korábbi kiváló labdarúgója, Himer József edzett.

Mindössze hatvan év adatott számára, ám így is beírta magát a gyulai labdarúgás történetébe. Himer József gyakorlatilag az egész játékos-pályafutását Gyulán töltötte, egy ízben „villámigazolással” testvérével, Istvánnal együtt az akkor NB I. B-s Szombathelyre került, ám hepatitiszt kapott, és egyetlen bajnoki mérkőzést sem játszott le. Az edzői munkát 1970 tavaszán vette át a Gyulai MEDOSZ-nál, és fokozatosan építette fel a csapatot, a következő teljes szezonban 11., második, utolsó évében az 5. helyre repítette fel a gárdát az NB II. Keleti csoportjában.

– Ő vitt fel a felnőttcsapatba, bátran bedobta a mély vízbe a fiatalokat – emlékezett Tóth II. József, aki később tagja volt a Gyulai SE 1981-ben NB II.-ben ezüstérmet szerző legendás alakulatának. – Velem különösen sokat foglalkozott, az edzések előtt próbált segíteni abban, hogy a bal lábamat is jól tudjam használni. Élt-halt a fociért, már napokkal a mérkőzések előtt elemezte az ellenfeleket, megszállottja volt a labdarúgásnak. Határozott, de rendkívül intelligens edző volt, sosem kiabált. Ha gondja volt valakivel, akkor inkább félrehívta és csendesen elmagyarázta a hibákat. Próbálta összetartani a csapatot. A vasárnapi mérkőzések után gyakori volt, hogy feleségestül összehívta a csapatot egy vacsorára. Szeretett mulatni, szerette a kisfröccsöt is.

De térjünk vissza az 1940-es évekbe! Himer József Gyulán, Nagyrománvárosban cseperedett fel, édesapja csizmadiaként dolgozott, s bár nem focizott soha, nagyon szerette a sportágat (olyannyira, hogy az ő műhelyében varrták a labdákat), de vélhetően a Toldi és a Villa utca lakói is, hiszen elnézték, hogy a környék gyerekei rendre berúgják az ablakokat, gyakran munkát adva az üvegesnek.

– Százötven méteres körzetben négyen laktunk a későbbi felnőttcsapat tagjai közül. Villanyfénynél játszhattunk, ami bizony nem akármilyen kiváltságot jelentett. Szerettük a focit, s mivel volt a közelünkben egy halastó, úszni is megtanultunk – emlékezett Himer József négy évvel fiatalabb öccse, a játékosként, de edzőként is jelentős pályát befutó, ma Szegeden élő István.

Bátyja 16 évesen már a felnőttekkel edzett a Gyulai Építőknél. Hamar beverekedte magát a csapatba, és komoly részt vállalt abból, hogy az együttes a megyei bajnokságból feljusson az NB III.-ba.

– Volt egy sérülése, s fél év után úgy tért vissza, hogy megtanult bal lábbal is játszani. Abszolút kétlábas, roppant technikás játékos volt, a középpályán balösszekötőt, de jobbfedezetet is játszott, ami Magyarországon ritkaságnak számított, emellett kiváló rúgótechnikával is rendelkezett – folytatta Himer István. Kettősükre ma is úgy emlékeznek, hogy Józsi beadta a labdát, Pista meg berúgta vagy befejelte.

– 1956-ban hiába hívta az akkor NB I.-es Miskolci Vasutas. Nem ment, mert éppen abban az időben nősült, emlékszem, kijárási tilalom volt érvényben. 1965-ben mindketten Szombathelyre igazoltunk, jómagam NB II.-es gólkirályként mehettem. Edzőtábor után voltunk, amikor hepatitiszt kapott, és még az éppen akkor születő kislányát sem láthatta rögtön. Májusban visszaesett a betegségébe, s úgy jött haza Gyulára, hogy a vasi csapatban egyetlen bajnokin sem lépett pályára (Himer István azonban igen, sőt, egy szezont az NB I.-ben is lehúzott – a szerző). Még játékosként megszerezte a középfokú edzői végzettséget. Jómagam 1973-ban ültem le először a kispadra, és egy ízben egymás ellen is meccseltünk, én a Szolnoki MÁV, ő a Gyulai MEDOSZ kispadján. Egy évvel később (ekkor már nem Himer József volt a gyulaiak trénere – a szerző) a Gyula kiesett az NB II.-ből, a Szolnok benn maradt.

A Szegeden és Zalaegerszegen (itt az Aranycsapat legendás tagjával, Lantos Mihállyal tevékenykedtek együtt) az NB I.-ben is dolgozó Himer István edzősködött szülővárosában is, amikor bátyja is visszatért a kispadra. Az 1982–83-as NB III.-as szezonban István látta el a vezetőedzői, József a pályaedzői feladatokat.

Himer József ezután elszakadt a labdarúgástól, vállalkozására fordította a figyelmet, és fiatalon, 60 esztendősen elhunyt. A foci szeretetét azonban továbbadta a szintén korán, 54 évesen elhunyt fiának, a kis „Fuszeknak”, aki később a Gyulai Termál FC elnökeként tett sokat a gyulai labdarúgásért.