Jövő tavasszal vehetik birtokba a csabaiak az új létesítményét

Idén március végén adták át a munkaterületet a Gyulai út és a Dobozi út által határolt háromszögben, a Békéscsabai Szakképzési Centrum területén a beruházó Swietelsky Építő Kft.-nek, a Békéscsabai Röplabda Akadémia létesítményének megépítésére. Ha továbbra is a megfelelő ütemben haladnak a munkálatok, akkor azt időre, azaz 2020. március 16-án be is fejezik.

A munka – amely az akadálymentesítéssel, a raktárak és az oktatási központ udvarán lévő sportpálya lebontásával kezdődött meg – a projekt eddigi leglátványosabb részénél tart, már áll a mintegy 2200 négyzetméteres munkacsarnok alapszerkezete. Látogatásunkkor is nagy volt a nyüzsgés és a szerdai 30 milliméteres eső nyomait is elviselve gőzerővel dolgoztak az emberek és a gépek. Az épülő csarnokban három szabvány méretű röplabda pálya fér majd el egymás mellett, melyben lesz többek között kondicionáló terem és egészségügyi helység is. – A projekt legfőbb eleme a munkacsarnok elkészítése, ami több mindennek is megfelel majd – részletezte Baran Ádám, a Békéscsabai RSE elnöke. – A tervezésnél arra törekedtünk, hogy a csarnok, az oktatási központ és a városi sportcsarnok közelében, körülbelül egy kilométeres sugarú körben helyezkedjen el. – Az építkezés a megfelelő ütemben halad, sőt, még talán előrébb is tart a tervezettnél. Néhány hete, amikor itt jártam, még csak az alapokat láthattam, most pedig már áll az épület szerkezete. A kivitelező képviselője szerint még a hideg idő beállta előtt, novemberig tető alá akarják hozni, hogy télen már a precíziós, belső munkafolyamatokat végezhessék. A klubvezető a Dobozi útra néző épületrészt mutatja, ott fog majd helyet kapni a fogadórész, az irodák, a kiszolgáló helyiségek, és a konditerem is. Lesz egy közösségi helyiség is, ahol szülői értekezleteket, vagy szurkolói ankétot is tarthatnak. A munkacsarnok jóval nagyobb lesz a szabványnál, a három pálya külön-külön is alkalmas lesz arra is, hogy nemzetközi korosztályos tornákat rendezzenek és nézőket is fogadhassanak. – A kivitelező tervei szerint az őszi hidegek előtt az épület bezárásra kerül, hogy azután elkezdhessük a belső munkálatokat – erősítette meg Molnár Ferenc projektvezető. – A nyári és a kora őszi időszakban zajlik majd a munkacsarnok falazása, hőszigetelése és ekkor kerül a helyére a trapézlemezes, hőszigetelt tetőszerkezet. A munkacsarnok oldalaira egy úgynevezett szendvicspanelt építünk be. A beruházást a megadott határidőre befejezzük. – Jó látni, hogy a magyar kormány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Röplabda Szövetség kiemelt figyelme övezi az ország eddigi legnagyobb röplabda-projektjét – vette vissza a szót Baran Ádám. – Nem tettünk le arról, hogy létrehozzunk egy sportkollégiumot is, amely a projekt második ütemének részeként készülne el. – Egy olyan röplabda akadémiában gondolkozunk, amely nemcsak a magyar, hanem a határon kívüli legyen az vajdasági, erdélyi, párciumi területekről is fogadhat majd gyerekeket. Nincsenek létszámgondjaink, feladatot inkább az jelent, hogy további magasan képzett szakembereket, edzőket találjunk, akik majd oktatják az akadémistákat. A klub mintegy négyszáz sportolója kitűnő körülmények között röplabdázhat majd a Békéscsabai Röplabda Akadémián, ám a csarnok a Békéscsabai Szakképzési Centrum diákjainak is megoldást jelent, akik hosszú évtizedek óta méltatlan körülmények között mozoghatnak a testnevelési órákon.