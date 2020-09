Jól védekezett az OFKSE, de támadásban még sok a hiba

Kikapott az Orosházi FKSE-Linamar a HE-DO B.Braun Gyöngyös csapatától.

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Orosházi FKSE-Linamar 28–23 (14–9)

NB I.-es férfi mérkőzés. Gyöngyös, 400 néző. V.: Altmár, Horváth M. Gyöngyös: TÓTH M. – Urbán, Markez 1, Vilovszki 4, Gerdán, Varsandán 2, Duris 4. Cs.: Nagy B. (kapus), Halász, UBORNYÁK 6, Hegedűs M. 2, Gábori 1, HERCEG 6, Gráf 2 (2). Vezetőedző: Konkoly Csaba. Orosháza: ÖZMUSUL 1 – Kiss A. 2, Sakic 2, TÓTH K. 3, Ushal 3, Lele 4, Németh L. 2 (1). Cs.: Lászlai, Pásztor M. 1, Kancel, Döme 1, Peskov 3, Bella 1. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 12, ill. 14 perc+Döme 39. percben és Kancel 3. az 58. percben. Hétméteresek: 5/2, ill. 1/1.

Az eredmény alakulása. 6. p.: 0–2. 12. p.: 4–5. 16. p.: 6–5. 21. p.: 10–6. 29. p.: 12–9. 34. p.: 17–10. 50. p.: 23–19. 53. p.: 25–19.

A szegediek után egy újabb erős ellenféllel találkozott az Orosháza, az Európa Liga selejtezőjének első fordulójából kettős győzelemmel továbbjutó Gyöngyös otthonában tette tiszteletét.

A mérkőzés első néhány perce nem a hazaiak várakozásai szerint alakult. Yunus Özmusul remek védésével kezdődött a mérkőzés, majd sokáig, egészen a 4. percig kellett várni az első gólra, amit az orosháziak fehérorosz légiósa, Ushal lőtt. Újabb Özmusul bravúr következett, a török hetest is védett, majd a 6. percben Lele Ákos bombájával megduplázta előnyét az OFKSE. A Gyöngyös a volt orosházi Varsandán Milán révén a 7. percben lőtte első gólját, majd Duris révén egyenlített, de Lele révén ismét az Orosháza szerzett vezetést. Ezután felváltva estek a gólok. A 14. percben 5–5-ös állásnál Konkoly Csaba, a hevesiek vezetőedzője időt kért, és ez eredményt is hozott. Hibába védett továbbra is szenzációsan Özmusul, a 17. percben már kétgólos előnyt birtokolt a Gyöngyös (7–5). Beleerősített a hazai csapat, a 23. percben Ubornyák találatával már öttel vitt (11–6). Ratko Djurkovics is kikérte az idejét, hogy ezután Lele megtörje a vendégek hét hosszú percig tartó gólcsendjét. Özmusul ismét büntetőt hárított, de a másik oldalon Tóth Mihály is jól tette a dolgát, rendre védte az orosháziak lövéseit. Mindez azt jelentette, hogy a hazai alakulat számukra megnyugtató, öt gólos előnnyel térhetett pihenőre.

Gyöngyösi találattal kezdődött a 2. félidő, amire Döme még válaszolt. Jöttek a hibák támadásban és a 34. percben már 17–10-re vezetett a házigazda. Ismét a török kapus védései kellettek ahhoz, hogy ne legyen még nagyobb a különbség. Közben a játékvezetők mindkét oldalról egymás után állították ki a játékosokat. Orosházi emberelőnynél Bella Csabának sikerült faragni a hátrányból. A 39. percben fontos láncszem esett ki a vendégek közül: Döme Szabolcsot lerántásért azonnali pirossal kiállították. Özmusul újabb büntetőt hárított, sőt még gólt is lőtt, szerencsére a társai sem adták fel. Sokáig felváltva estek a gólok, de az utolsó 10 percben ismét ellépett vendégétől a Gyöngyös. Hiába lendült bele Peskov a gólgyártásba, csapata nem tudott négy gólnál közelebb kerülni ellenfeléhez. Két perccel a vége előtt Kancel Ottó is kipontozódott a vendégeknél és ezután már elszállt az esély az orosházi pontszerzésre.

Konkoly Csaba: – Nagyon nehéz ellenfél volt az Orosháza, kellemetlen stílusban játszottak. Kézilabdázhattunk volna eredményesebben, de nem forgott veszélyben a győzelmünk. Ratko Djurkovics: – Az első félidőben nem játszottunk jól, támadásban statikusak voltunk, ám jól védekeztünk. A Gyöngyös jó csapat, hosszabb kispaddal, elismerés a győzelmükhöz. G. P.