Jól szolgálta a felkészülést a Sparring Day

A Békés Megyei Kempo Egyesület ötödik alkalommal rendezte meg gyakorló küzdelmi napját. A Warriors Sparring Day-t új helyen, a megyeszékhely Csabai Rendezvénypajtájában tartották meg szombaton.

A gyakorló küzdelmek fontos részét képezik nemcsak a jövő versenyzői számára, hanem azok részére is, akik egy hosszabb versenyidényre készülnek. Segíti a ráhangolódást, a küzdelmi stílus csiszolását. Mivel gyakran olyan partnerrel kerülnek össze, akit nem ismernek, versenyszerű körülményeket biztosítanak, vagyis a Sparring Day nagyon hasznos rendezvény.

A szombati rendezvényen egy ring és két tatami küzdőtér várta a jelentkező harcosokat. A szakmai nap, – amit a Békés Megyei Harcművész Szövetség is támogatott– a tatamis point-fighting és light-contact kick-box mérkőzésekkel kezdődött Schaffer Katalin, Hidvégi Nándor és Gregor László bíráskodása mellett. Kevesen indultak (Okány, Mezőberény), pedig többen is élhettek volna a lehetőséggel. Ezalatt a ringesek regisztrálása folyt, ahol jóval nagyobb létszám jelentkezett, ami nem csoda, hiszen régebben is ez elsősorban ringes eseménynek bizonyult. A közeli klubokon kívül nem csak az ország távolabbi részéről jöttek – például Nyíregyháza, Baja – hanem két aradi klub versenyzői is tiszteletüket tettek, nemzetközivé avatva az eseményt.

A párosítások elkészítését és a bíráskodás nagy részét Hricsovinyi Károly (Békéscsabai JALTE SE- Energy Gym) oldotta meg magas szinten. Szakmai véleménye szerint a romániai versenyzőket az erőből történő, míg a magyarokat a technikásabb küzdelem jellemezte, és számos remek gyakorló mérkőzés alakult ki. A mérkőzések zömében K-1 szabályrendszerben zajlottak, de low-kick, MMA és ökölvívó mérkőzéseket is láthattak a szép számban kilátogató nézők, akik között jól ismert egykori küzdősportolók és edzők is feltűntek. A résztvevők a külön erre az eseményre nyomtatott emléklapot kaptak.

Az eseményt Herceg Tamás országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki egykor maga is karatézott, s rendszeresen megjelenik a megyeszékhely küzdősport rendezvényein, megtisztelve a küzdőtérre lépő versenyzőket. A mérkőzések bizony nem tapogatózó jellegűek voltak, igen csak „odavágtak” egymásnak a résztvevők, nem egy rászámolás is előfordult. A nézők ennek megfelelően gyakran harsány biztatással járultak hozzá a versenyhangulat kialakulásához. A nap vége fele a gyulai rúdtáncos hölgyek mutatták be tudásukat, emelve a nap színvonalát.

A főszervező, Niedermayer Zsolt így látta a rendezvényt:

– Ez az ötödik Sparring Day volt, de az őszi versenyszezon előtt az első, ezért maga az időpont miatt új dolognak számít. Néhány klub nem tudott eljönni a közelmúlt versenyei miatt, így inkább K-1 szabályrendszerű mérkőzések voltak. Nemzetközi mezőny indult, az egyik romániai, aradi klub már évek óta itt van, a másik most jött először, de ahogy láttam, elégedetten távoztak. Az új helyszínt, a Rendezvénypajtát elfogadták mind a versenyzők, mind a nézők, s maga a helyszín az ilyen jellegű rendezvényre tökéletes, ez a nap itt kísérletnek is számít. Az idei év eléggé sűrű volt, hiszen februárban Sparring Day, aztán Küzdelem Napja, majd a gyulai Fight-Night gála zajlott, a mai már negyedik eseményünk volt. Idénre ez elég lesz, s februárban megrendezzük a szokásos Sparring Day napot – mondta a főszervező.