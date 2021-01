Jól megerősítette az elmúlt esztendő a szarvasi motorost

Pályafutása legjobb évét zárta 2019-ben a szarvasi akrobatikus motoros, Podani Milán. Mindkét Európa-bajnoki futamán helyezett lett, a törökországin dobogós, harmadik, a németországin hatodik, miközben a magyar bajnokságban az összetett ezüstérem lett az övé. Tavaly aztán megcélozta a bajnoki címet és több nemzetközi versenyen való indulást, ám ez a terve füstbe ment az ismert körülmények miatt, mint ahogy a bemutatózások is.

A mentőtechnikusként dolgozó, 23 éves extrém sportoló próbál nem foglalkozni az előző esztendővel, bár azt azért megjegyezte, hogy a versenyek mellett nagyon hiányoztak neki a bemutatók, amelyekből 2020 előtt évente 15-20-at tartott az országban.

– Rengeteg tervünk ment füstbe a 2020-as évben, viszont most itt az ideje, hogy 2020 menjen füstbe!

A kellemetlenségek ellenére sok tapasztalatot, sok új embert, barátot hozott a tavalyi esztendő, emellett rendkívül erőssé tett minket!

– mondta Podani Milán, aki igyekszik előretekinteni. Van is elfoglaltsága bőven, hiszen nemcsak a megszokott Kawasakiját, hanem egy új motort is fel kell készítenie az új szezonra.

– Mivel az időjárás a téli pályaviszonyok miatt nem alkalmas a gyakorlásra, ezért a felkészülést a járművek karbantartása jelenti, hiszen technikai sport lévén nagyon fontos feladat ilyenkor télen a motorok teljes átvizsgálása – jegyezte meg a fiatal sportoló. Ilyenkor szinte elemeire bontja a motorját, a cserés alkatrészek helyére újat épít be, persze a hatalmas igénybevétel miatt így is történhetnek műszaki problémák az idény folyamán. Természetesen ezúttal sem mellőzi a versenyekről szóló videók elemzését.

– Idén egy nagy motort is hadrendbe állítunk, sikerült ugyanis kedvező áron egy Honda CBR 1000-est beszereznünk. Ezzel a motorral a burnouts, azaz a gumifüstölés vagy driftelés is bekerülhet a repertoáromba – avatott bele a részletekbe Milán. – Van olyan tervünk is, hogy a stunt riding hazai művelői közül hatan összeállnánk. Videós anyagunkat megismertetnénk az önkormányzatokkal, és a településeken együtt vállalnánk bemutatókat.

Podani Milán terve sportban változatlan, szeretne minél jobban szerepelni a magyar bajnokságban. A külföldi versenyekkel kapcsolatban óvatos, nem tudni, hogy miként alakul az év, még kiírásokat sem látott.

– Azt mondhatom, jelenleg teljesen leköt a ­munkám – mentőtechnikusként dolgozom egy ideje – és a felkészülés, de vannak más terveim is.

Miután tavaly megszereztem az összes létező gépjárműtípusra a vezetői engedélyt (ebben a C, D és az autóbusz-vezetéshez szükséges E osztály is benne van! – a szerző), most a gépjárműoktatói iskola elvégzését vettem a fejembe.

Egy biztos, hogy azokat a trükköket, amiket Milántól a versenyeken és a bemutatókon látunk, aligha fogja tanítani. Betanulásuk még neki is heteket, olykor hónapokat vesz igénybe. Mindenesetre a motoros akrobata most is azon dolgozik, több új trükkös elemet építsen be a gyakorlatába.