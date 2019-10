Jobbak voltak a hazaiak

Kikapott az EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE a Kisvárda csapata ellen.

Kisvárda–EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE 32–26 (15–10)

Kézilabda NB I-es női mérkőzés, Kisvárda, 1000 néző. V.: Hargitai, Markó. Kisvárda: PÁSZTOR – ORBÁN 6, HABÁNKOVÁ 8 (3), Dombi L. 1, MILANOVIC-LITRE 7, Siska 3, Rocha 1. Cs.: Lajtos (kapus), Radojevics 1, DUDÁS 3, Smid, Udvardi, Milosevics 1, Bárány, Soltész, Repák 1. Vezetőedző: Bakó Botond. Békéscsaba: Balog J. – KOVÁCS A. 6, Vukajlovics 5, Marincsák 1 (1), J. Agbaba 2, Kopecz 5 (1), Mézes. Cs.: Barján 4, Dombi K. 1, Kukely K. 2, Kukely A. Vezetőedző: Horváth Roland.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/2.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–1. 6. p.: 2–3. 9. p.: 4–4. 13. p.: 6–7. 16. p.: 8–7. 21. p.: 11–8. 23. p.: 13–8. 26. p.: 15–8. 32.p.: 17–11. 37. p.: 19–14. 42. p.: 21–16. 47. p.: 26–18. 55. p.: 31–23. 57. p.: 31–25.

A péntek esti találkozón a csabaiaknál nem szerepelhetett a hétközben megsérült Bottó Rózsa. Az első percben Kopecz hetesét védte Pásztor, a másik oldalon Orbán megszerezte a vezetést.

A 4. percben Marincsák hétméteresből már bevette Pásztor kapuját. A 6. percben átvette a vezetést a Békéscsaba, ezután Pásztor újabb büntetőt védett. A folytatásban felváltva estek a gólok, a lila-fehérek jól tartották magukat. A hazaiak a rutinos horvát beállós, Milanovic-Litre góljaival fordítani tudtak (16. p.: 8–7). Ekkor Horváth Roland időt kért, próbálta nyugtatni csapatának tagjait. Az első félidő hajrájában erősített a Kisvárda, kihasználta a vendégek hibáit, és a 21. percben már három góllal vezetett.

Jelena Agbaba kiállítása alatt két gólt szerzett a hazai csapat, így a 23. percben már 13–8-at mutatott az eredményjelző. Pásztor többször is remekül védett, így fokozatosan nőtt a várdaiak előnye. A csabaiak tíz perces gólszünet után találtak be Barján révén kétszer is, így a szünetre ötgólos előnnyel ment a Kisvárda.

Fordulás után gyorsan estek a gólok, a hazaiak tartották a jelentősnek mondható előnyüket. A lila-fehérek mindent megpróbáltak, de mivel kevesebb cseréjük volt, így nem tudtak közelebb kerülni a szabolcsiakhoz. A 40. percben a 16 éves Kukely Klára megszerezte élete első NB I.-es gólját.

A 47. percben nyolcgólos hátrányban Horváth Roland időt kért, de ez sem segített a lila-fehéreken. A folytatásban a lendületesebb, rutinosabb hazaiak érvényesítették akaratukat a sokat hibázó vendégek ellen. Örvendetes, hogy a fiatal Kukely Klára kétszer is betatált, ami biztató a jövőre nézve.

A látottak alapján, a végig küzdelmes mérkőzésen a több külföldi válogatottat felvonultató, hosszabb kispaddal rendelkező Kisvárda megérdemelten szerezte meg a győzelmet az ezúttal mérséketl teljesítményt nyújtó lila-fehérek ellen.