Jobb volt a tavalyi ezüstérmes a jól küzdő BRSE ellen

Csütörtökön este a listavezető Fatum Nyíregyháza érkezett Békéscsabára a női röplabda Extraliga rangadójára.

Békéscsabai RSE–Fatum-Nyíregyháza 0:3 (–19, –18, –26)

Röplabda Női Extraliga mérkőzés. Békéscsaba, 1200 néző. V.: Halász Enikő, Vári Péter. Békéscsaba: Glemboczki 6, Pekárik 6, Dapic 8, KLARIC 19, BODNÁR 7, Evans 4. Cs.: Molcsányi (liberó), Fábián, Szedmák, Sebestyén. Vezetőedző: Vasja Sames Lipicer. Nyíregyháza: G. FRANCESCO, LYMAREVA 16, Lászlop 2, Inneh-Varga 11, PILAR 15, PINTÉR 14. Cs.: Tóth F. (liberó), Koseková, Ralitsa. Vezetőedző: Hollósy László.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 0:3, 4:7, 7:12, 15:20, 18:20, 19:24. 2. szett: 6:5, 11:8, 12:12, 15:13, 16:23, 3. szett: 8:3, 10:5, 11:10, 15:11, 15:15, 21:17, 21:20, 22:22, 24:23, 25:24, 25:26,

Az ukrán Lymareva három pontjával kezdődött a találkozó, majd Dapicék szépítettek, de a szabolcsiak tűntek határozottabbnak. Klaric tűpontos, életerős ütéseivel szemben azért nem mindig tudtak mit kezdeni a vendégek. Két-három ponttal vezettek a nyíregyháziak, 7:11-nél időt is kért a hazaiak trénere. Lymareva vitte a prímet továbbra is, akinek a labdái védhetetlenek voltak. Pintér Andrea is felzárkózott az ukránhoz, igaz nála is becsúszott egy-egy hiba, rossz szerva. Sokkal dinamikusabban játszottak a látogatók, s amikor már öt pont volt a differencia, újra jött a szlovén edző időkérése. Klaric két sikeres megmozdulása után a Fatum szakvezetője is élt az időkérés lehetőségével. Ezután rögtön a játszma addigi leghosszabb labdamenetét Klaric fejezte be pontot érően, s ezzel kettőre zárkózott fel a BRSE. Csakhogy a szabolcsiak újabb két pontot szereztek, közel kerülve a szett megnyeréséhez. Pintér pontjával már szettlabdához jutott a Fatum, ugyanő sikeres blokkja után pedig meg is lett számukra a játszma.

Jobban kezdte a 2. felvonást a BRSE, egy-egy ponttal még vezetett is. Pekárik ászt érő ütése után 10:8-nál azonnal időt kért Hollósy László, ekkora hátrányban még nem voltak a mérkőzés során. Mégsem kellett sok idő ahhoz, hogy beérje vendéglátóját a Nyíregyháza, 12:12-nél Vasja Samec Lipicernek is akadt mondanivalója. Pihentette Evanst és Dapicot, akiket Fábián és Szedmák váltott. Újra meglépett két ponttal a BRSE, ám Vargáék nagyon megnyomták ezután és egy 10:1-es szériával roppant kedvező helyzetbe kormányozták magukat. A játszmát ismét Pintér Andrea zárta le egy ásszal.

Bodnár remek blokkjaival 4:1-re megugrott a Békéscsaba, amely nem adta fel a szépítés lehetőségét. 7:3-nál ki is kérte az idejét Hollósy edző. Lendületben maradt a rózsaszín mezes hazai társulat, 10:5-nél már a második nyírségi időkérés is megtörtént. Próbálta tartani előnyét a BRSE, ám a Magyar Kupa-győztes igyekezett minél hamarabb felzárkózni. Igen ám, de bírta erővel és koncentrációval a házigazda és a játszma derekán is bizakodhatott. Egy 4:0-s nyírségi széria kellett ahhoz, hogy ismét nyílttá váljon a játszma. Újra a hazaiak percei következtek és a hajrában a vendégeknek kellett kapaszkodni. Pintér nyitásait követően újra nagyon szorossá vált a mérkőzés. Hollósy reklamálása után egy csabai pontot visszavett a játékvezető, ám Dapic így is szettlabdához juttatta csapatát. Varga pontja után Klaric is ugyanezt tette, majd a Fatum jutott kétszer is szett-, és meccslabdához, s ahogy az előző két szettnek, úgy az utolsónak is Pintér tett pontot a végére.

A csabaiakra kedden újabb mérkőzés, az UTE elleni Magyar Kupa-negyeddöntő vár a fővárosban.

Vasja Samec Lipicer: – A legerősebb csapat ellen játszottunk. Sok hibát vétettünk, sokszor mi ajándékoztunk pontot a nyíregyháziaknak. Világklasszis külföldi játékosok ellen kellett felvenni a harcot. Az akarással nem volt baj, előremutató volt a játékunk. Még javíthatunk, hiszen a szezon elején vagyunk.

Hollósy László: – Jó mérkőzést játszottunk. Tudtuk, merre kell vinni a támadásokat, ebben jó volt a csapat. A sikerünk kulcsa az, hogy kontrollálni tudtuk a mérkőzést. A harmadik szett egy kicsit dadogott, a sebességünk nem volt megfelelő, de ekkor is helyén volt a lányok szíve. Egyre jobb lesz a közösségünk.