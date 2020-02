Jobb volt a Debrecen a nézők nélküli mérkőzésen

Kikapott a Békéscsabai Előre NKSE a DVSC ellen.

EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE–DVSC Shaeffler 25–33 (10–15)

Kézilabda NB I-.es női mérkőzés, Békéscsaba (zárt kapuk mellett). V.: Paska, Vastag. Békéscsaba: BALOG J. – Kovács Anett 2, BARJÁN 6, MARINCSÁK 8 (2), J. Agbaba 2, Mitrovics 2, Méhes 1. Cs.: Horvát D., Csizmadia F. (kapusok), Bottó 1, Dombi K., KUKELY A 3., Kukely K. Vezetőedző: Horváth Roland. Debrecen: OGUNTOYE – VARSÁNYI 4, KOVÁCS ANNA 5 (1)., Tóvízi 3, Deszpotovics 4, BULATH 6 (5), Vantara-Kelemen 3. Cs.: TRIFFA (kapus), Bordás R. 2, Arany, Borgyos 1, Karsten, Vámos P. 1, Karnik Sz. 3, Szabó P. 1. Vezetőedző: Köstner Vilmos.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 6/6.

Az eredmény alakulása. 3.perc: 0–1. 10. p.: 3–3. 15. p.: 5–8. 20. p.: 7–9. 23. p.: 7–2. 32. p.: 10–18. 41. p.: 13–21. 46. p.: 16–21. 52. p.: 19–27. 55. p.: 21–30.

A szombat esti találkozót zárt kapuk mellett rendezték. Ennek oka, hogy a békéscsabai városi sportcsarnok a január eleje óta tartó felújítási munkálatok miatt részben lezárásra került, emiatt február 3-án biztonságtechnikai bejárásra került sor. A kelet-magyarországi rangadó fokozott biztonsági minősítést kapott, a szakhatóságok részvételével tartott bejárás eredménye alapján a csarnok ilyen biztonsági besorolású találkozó lebonyolítására jelen állapotában, részben építési területként nem alkalmas.

A csabaiak nemrégen igazolt szerb kapusa, Tatalovics Dragica kapus bejelentette, hogy anyai örömök előtt áll, így a szezon hátralévő részében nem számíthatnak rá, a játékos távozott Békéscsabáról, Vukajlovics Alexandra talpcsonttörést szenvedett, de a kispadra azért leült. A vendégeknél a sérülése miatti egy hónapos kihagyás után Vámos Petra játékra jelentkezett.

A találkozó elején idegesen játszott mindkét csapat, a kapusok jól védtek, így a 10. percben 3–3 volt az állás. A folytatásban a Debrecen előnyt szerzett, és ezt tartotta is a félidő végig, amikor már öt góllal vezetett.

Fordulás után két perc alatt nyolc góllal elhúzott a rutinosabb DVSC, a csabai lányok ettől kezdve csak futottak az eredmény után. Két fiatal viszont jól teljesített a liláknál, a kapus Csizmadia Fanni, és a balátlövő, Kukely Anna, aki három gólt is szerzett. A volt csabai kapus Triffa Ágnes jól védett, két hazai büntetőt is hárított. A hajrában tartotta a jelentős előnyt a vendégcsapat amely ilyen különbséggel is megérdemelten győzött.

Videó: Békéscsabai Előre NKSE Facebook oldal

Horváth Roland: – Azok akik a rendelkezésemre álltak a mai mérkőzésen jól küzdöttek, a fiatalok is igyekeztek. A Debrecen nagy fizikai fölényben volt, amit jól kihasznált. Voltak jó momentumaink a mérkőzésen, ezt kell erősítenünk a jövőben, és akkor elérhetjük a célunkat.

Köstner Vilmos: – Huszonkét éve járok Békéscsabára, de ilyen hangulattalan mérkőzésen még nem vettem részt, nagyon hiányoztak a szurkolók. Ötven percig a védekezésünk, és a kapusteljesítmény jó volt, és támadásban is hoztuk amit elvártam a lelkesen küzdő fiatal csabai csapat ellen.