Javítani kell a békésiek támadójátékát

ÓAM-Ózdi KC–Optimum Solar-Békési FKC 26–22 (12–10)

NB I B, férfi. Ózd, 250 néző. V.: Kovács T., Mándli. Békés: Pajkó – OSGYÁN 4, Haszilló 1, Varsandán Á. 1, Székely, Mezei 2, Szász 1. Cs.: Borbély, Takács (kapusok), Kecskés, Kiss R., dr. Czina, Fedor 1, Gál 1, Csuzi 1, OLÁH G. 8 (6), Árpási 2. Edző: Papp Bálint. Az Ózd legjobb dobói: Nyeste 8, Tóth P. 4, Benák 4 (4).

Kiállítások: 8, ill. 12 perc + dr. Czina kizárva. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6.

A találkozó elején a vendégek szereztek vezetést, de az egyre inkább lendületbe kerülő ózdi csapat a békésiek hibáit kihasználva fordított és a félidő közepére 3 gólos előnyre tett szert. A folytatásban leginkább támadásban akadozott a vendégek játéka, így a borsodiak biztosan őrizték a korábban megszerzett vezetést. A hajrában szerzett két gyors találattal ismét „lőtávolba” kerültek a viharsarkiak.

A második félidő első találata is a békésiekhez fűződött, azonban erre zsinórban három találattal válaszoltak az ózdiak. A folytatásban többféle támadásvariációt is kipróbáltak a vendégek, olykor hét mezőny játékossal is játszottak, azonban a különbség nem csökkent. A finisben egyszer még felcsillant a pontszerzés lehetősége a látogatók előtt: az 54. percre két gólra feljöttek, de ezzel el is lőtték puskaporukat. A végén ismét pontosabb hazaiak magabiztosnak tűnő győzelmet arattak.

Papp Bálint: – Amíg a támadó játékunkon nem tudunk változtatni, addig nagyon nehéz lesz gyarapítanunk a pontjaink számát.