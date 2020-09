Ismét szól a hatlövetű Komlóson!

A sportág színes palettáján különleges helyet foglalnak el az elöltöltős lövészek. Itt nem csak a lövészet varázsa, a jó versenyeredmények a fontosak, legalább olyan meghatározó a hagyományok tisztelete, a történelem ismerete és szeretete.

Békés megyében a Tótkomlósi Lövész Klub ad otthont a lövészeknek. A hét végén, szeptember 19-én, szombaton itt rendezik meg az „Kis Cowboy Találkozót” az elöltöltősök versenyét. A résztvevők a vadnyugati hangulat jegyében mind ruházatukkal mind fegyverzetükkel hódolnak a hagyományoknak, és külsős érdeklődőket is szívesen látnak. Persze, a szigorú balesetvédelmi és egészségügyi szabályokat be kell tartani!

A nap, és a tótkomlósi elöltöltős lövészek vezetője, a világbajnok Lőkös István egy különleges, újdonságnak számító programot is ajánl az érdeklődőknek.

„2020. 09. 19-én, szombaton szerelt lőszeres bemutató Western lövészetre kerül sor az MSSZ Western Lövész Szakág közreműködésével. Itt megismerheted a telepesek, tehén hajcsárok öltözékét, használati tárgyait, fegyvereit az 1800-as évek elejétől az 1900-as évekig. Amelyek a mindennapi életük részét képezték és fedezték a létszükségletüket élelemszerzés, vadászat, prémvadászat vagy éppen önvédelem a gazemberekkel, marhatolvajokkal és a vad indiánokkal szemben. Találkozhatsz kiváló lövészekkel, érdeklődhetsz, megismerheted a legfontosabb biztonsági szabályokat. És ha megjött a kedved bele is kóstolhatsz a lövészetbe. Gyere el vegyél rész te is ebben kimagaslóan hasznos koncentráció, készségfejlesztő, rendkívül szórakoztató játékban. Talán épp most találod meg a számodra legmegfelelőbb hobbit, kikapcsolódást. Meglátod itt egy kiváló közösségben találod magad, ahol feltöltődhetsz igazán kellemes élményekkel. Vagyis, a találkozón a szerelt lőszeresek is szerepelnek, s biztosan látványos, s hangos élményt jelent majd az érdeklődőknek.„

A nap helyszíne a tótkomlósi Karasz János Sporttelep (Tótkomlós, Kossuth u. 24 sz.). Ideje: 2020. szeptember 19 (szombat). A részletes kiírást a Wild Komlós Facebook oldalon lehet megtalálni!