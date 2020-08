Ismét Sporthétfőt tartottak a csabai főtéren

Békéscsaba önkormányzata 2014-ben rendezte meg első alkalommal a Sporthétfő elnevezésű programsorozatát. Azóta minden év nyarán megjelennek a város sportszervezetei a főtéren, minden évben lehetőség van a Békéscsabán űzhető sportágak megismerésére. A járványhelyzet miatt az idén is megrendezik három alkalommal a Sporthétfőt.

Ebben az évben hétfőn voltak először a főtéren az egyesületek képviselői. Legközelebb szeptember 7-én, és szeptember 14-én tartják meg a délutáni programot. A három alkalommal összesen 35 különböző sportágat képviselve a város 46 sportklubja lesz jelen a téren. A szokásoknak megfelelően lesznek majd bemutatók, neves sportolók, de az elsődleges cél, hogy az érdeklődők ki is próbálhassák a különböző sportágakat, mozgásformákat.

A rendezvényen az érdeklődők többek között találkozhattak a Békéscsabai Előre NKSE-vel, a Békéscsabai Röplabda SE-vel, a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klubbal, az Alföld Vívó Akadémia, a Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület, a Békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület kick-box, shotokan karate és WTF Taekwon-do szakosztálya képviselőivel. Ott voltak a Viharsarok Tenisz Alapítvány, a Békéscsabai Nimród Lovasegyesület sportolói, és vezetői is a rendezvényen.

Podani Milán, szarvasi akrobatikus motorossal is a találkoztunk a főtéren, aki tavaly a magyar bajnokságon összetettben második, az Európa-bajnokságon harmadik lett.

– Sajnos ebben az évben a koronavírus-járvány miatt elmaradtak a hazai, és nemzetközi versenyek. Bemutatón is csak egy alkalommal vettem részt szemben a tavalyi több mint húsz fellépéssel. A motivációm azonban megmaradt, otthon gyakorolok, bízom abban, hogy jövőre rendeződik a járvány helyzet, és ismét lesznek majd versenyek – emelte ki a fiatal motoros.

A Békéscsabai Előre NKSE kis kézilabdásai a szivacs kézilabdával gyakoroltak a főtéren. Marikné Püski Zsuzsanna edző a következőket mondta: – Itt most a 2012-és fiatalabb gyerekek vannak. Óvodások, és az általános iskola első három osztályába járó lányok alkotják a keretet. Az U9-es korosztályban több mint húszan vannak, az U8-asban tizennégyen, most folyik a toborzás, hogy elérjük itt is legalább a húsz főt. Ha nem jön közbe semmilyen járványveszély, akkor jövő márciusban kezdődnek a hazai bajnokságok ezeknek a gyerekeknek.