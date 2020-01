Ismét rosszul sült el a békési végjáték

Hiába volt végig pariban ellenfelével a Békés, ismét az ellenfél örülhetett a pontoknak.

Vásárhelyi Kosársuli–Omnia Pub&Food Békés 90:84 (21:17, 20:21, 24:23, 25:23)

Kosárlabda NB I. B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. Hódmezővásárhely, 150 néző. V.: Radnóti, Vadász, Téczely. Békés: Krisztics (26/15), Vass (3/3), Lógár (16/3), Koma (27), Kertész (2). Cs.: Balog G. (7/3), Szabó (3), Adebayo. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Hódmezővásárhely legjobb dobója: Hargitai (26/6).

Az első negyed első szakaszában jól játszott a Békés, játékosai hatékonynak bizonyultak támadásban, bedobták a helyzeteket. A játékrész végére azonban elérkezett egy hullámvölgy, amit a vásárhelyiek jól használtak ki és négypontos előnyre tettek szert.

A második negyedben tovább nőtt a különbség a két gárda között, a Csongrád megyeiek eljutottak tíz pontig. Labdaszerzés utáni gyors lerohanással, a lepattanókkal azonban viharsarkiaknak sikerült három pontra visszajönniük a félidő végéig.

A 2. félidőben is szívósan dolgozott a békési egység, Koma Dániel roppant hasznosan tette a dolgát a palánk alatt, hibátlanul értékesítette a büntetőket, és mellette Lógár Bence is ponterősen játszott. Csapata többször is átvette a vezetést, ám 3-4 pontnál nagyobb előnyt nem tudott kiharcolni. A 3. felvonás végére azután visszaállt az első utáni differencia.

A végjáték teljesen nyílt volt, a vásárhelyiek vezettek, de ha a vendégeknek bemegy két kísérletük, akkor másképpen is alakulhatott volna a találkozó. A hazaiaknál tíz, a békésieknél nyolc játékos lépett a pályára, jobban megoszlottak a játékpercek csapaton belül és a végjátékban tulajdonképpen ez döntött az alsóházból menekülő Csongrád megyeiek javára.

A Békés már a sokadik olyan mérkőzését bukta el, ahol akár nyerhetett is volna.

Balog Vilmos: – Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk az újabb vereség miatt, ám dolgozunk tovább, hogy elmozduljunk a veszélyes zónából.

A békésieknek másfél hetük maradt arra, hogy a következő, soproni vendégjátékra felkészüljenek. Január 29-én a középmezőnyhöz tartozó SMAFC ellen nagy szükség lenne egy bravúros eredményre. A január utolsó, február első hetében még egy bajnoki vár az alakulatra, amely 1-jén a dobogóért küzdő Ceglédet fogadja.