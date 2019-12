Ismét idegenben küzdenek a pontokért

A csurgói – végül sikertelen – kirándulást követően pénteken ismét útra kel az Orosházi FKSE-Linamar NB I.-es férfi csapata, hogy 18 órától megmérkőzzön a Balatonfüredi KSE alakulatával.

A Balaton-partiak jelenleg 13 ponttal a 6. helyen állnak a bajnokságban, de ennél többre vágynak a javarészt huszonévesekből álló igen fiatal együttesnél, amely az előtte álló csapatok közül a Gyöngyöst és a Ferencvárost is legyőzte idén.

Az orosháziak egy hete nagy erőbedobásra késztették a Csurgót, de a somogyiak kapusával Zaponsekkel nem bírtak, és szoros meccsen, de kikaptak.

– Az elmúlt időszakban a bajnokságban és a Magyar Kupában is jó játékot mutattunk, de ideje lenne már idegenben is pontokat szerezni, úgy játszani, hogy a tabellán is előrelépjünk – jegyezte meg Szlavo Szlavuljica, az OFKSE több poszton is bevethető szerb játékosa. – Balatonfüreden egy nagyszerű mérkőzést fogunk játszani, ami jó ráhangolódást jelenthet a jövő heti Budakalász elleni nagyon fontos hazai mérkőzésünkre.

Ami mindenképpen jó hír, hogy az orosháziaknál a combsérüléssel bajlódó Lele Ákos kivételével mindenki egészséges és bevethető.