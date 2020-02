Ismét éremmel tért haza az ob-ról

Budapest adott otthont a 16 éves teniszezők fedett pályás országos bajnokságának. A gyulai Tenisz Szabadidő Sport Klub fiatal versenyzője, Orosz Botond, aki tavaly ősszel már az OB II.-es felnőtt csapatban is bemutatkozott, és győzelmei hozzásegítették a csapatot a harmadik helyhez, az ob-n is megmutatta tehetségét.

Botond az egyéni versenyszámban a legjobb nyolcig jutott, a négybe kerülésért megvívott meccsén a későbbi győztestől kapott ki. Párosban viszont pasaréti partnerével, a dobogó harmadik fokára állhatott, és ismét egy éremmel térhetett haza a legrangosabb hazai megmérettetésről.

A korosztályos bajnokságok ideje alatt rendeztek más, ranglista pontokat adó versenyeket is, amelyen a fiú 12 évesek között a gyulai klub fiataljai is pályára léptek. Szentesen Alt Ádám remekelt, magabiztos játékkal nyerte meg a versenyt, míg Mátyás Hunor a negyedik helyen végzett. A két fiú Egerben is próbálkozott a ranglista pontok gyarapításával. Egyéniben a kemény pálya még nehézséget okozott nekik, azonban párosban az előkelő harmadik helyen zárták a versenyt.