Ingyenes lesz a szombati Magyar Kupa meccs

A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában szombaton 19 órakor az NB II.-es Békéscsaba 1912 Előre csapata a szintén másodosztályú Dorogot fogadja a Kórház utcai stadionban. A vendégek az NB II.-es bajnokságban a hatodik helyen állnak, a Békéscsaba a másodosztályban nyeretlenül a 19. helyet foglalja el.

A főtábla harmadik fordulójában – a legjobb 32 közé jutásért – már beszállnak a két legmagasabb osztály csapatai is, az új szabályoknak megfelelően a fordulót hétvégén rendezik, egy meccs dönt a továbbjutásról, és mindig az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, akkor 2 x 15 perces hosszabbítás következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az állás, a továbbjutást büntetőrúgásokkal döntik el a csapatok.

Schindler Szabolcs, a lila-fehérek vezetőedzője így nyilatkozott a klub honlapjának: – Visszatérésem sajnos rosszul sikerült, hiszen két vesztes mérkőzésen vagyunk túl. Tudtam mit vállalok el és azt is, hogy nehéz helyzetben van a csapat, hiszen jelen pillanatban kieső helyen állunk. Látom a problémákat és azt is, hogy mentálisan nagyon lent vannak a játékosok, hiszen az előző időszak sikertelenségei komoly nyomokat hagytak – ebből próbálom kirángatni őket.

Mind a két utóbbi mérkőzésünket megnyerhettük volna, de a döntő pillanatokban sajnos hibáztunk, ezért semmit sem lehet a szerencsére vagy szerencsétlenségre fogni. A Soroksár ellen 2-2 után jól játszottunk, majd saját hibánkból kaptunk egy buta gólt, az Ajka ellen viszont a cél az volt, hogy a második félidőben megnyerjük a mérkőzést, egyenlítettünk és megvoltak a lehetőségeink is – nem sikerült, mert nem volt tökéletes az összpontosítás. Úgy érzem, hogy inkább a fejekben kell rendet rakni és akkor tudunk majd előrébb lépni. A cél első lépésben mindenképpen az, hogy biztonságos pozícióba kerüljünk, ameddig ez nem valósul meg, addig nem lehet másról beszélni.

A játékosok is tudják, hogy sokkal több van a csapatban, sok jó képességű játékos van a keretben, így rendezni kell a sorokat, amit remélhetőleg minél gyorsabban sikerül megvalósítani és akkor ki tudunk majd lépni a veszélyzónából. Tavaly sokkal könnyebb helyzetben voltam, hiszen a keret nagy részét én raktam össze és elvégeztem velük egy nyári felkészülést. Most több új játékos is van, két nappal a Soroksár elleni mérkőzés előtt csatlakoztam a munkába, tehát nagyon kevés időm volt eddig a csapat játékát építeni. Igazából ezen kell generálisan változtatunk, mindenkinek sokkal többet kell beletenni, és sokkal fegyelmezettebben kell dolgoznia. Ebben is látok hiányosságokat, de bízom benne, hogy mindenki gyorsan magáévá tudja tenni azt a filozófiát, amit képviselek.

Annak örülök, hogy NB II.-es csapatot kaptunk a kupában, hiszen azok a játékosok, akik az első két mérkőzésemen kevesebb lehetőséget kaptak, most szombaton játszani tudnak. Nem szabad nézni az ellenfeleket, inkább azt mondanám, hogy jelen helyzetünkben a saját játékunkat kell építenünk, nekem az a legfontosabb most, hogy a csapatom végre rendben legyen! Ha az együttest fel tudom hozni egy olyan szintre, ami az általam elvártaknak megfelel, akkor teljesen mindegy, hogy melyik csapat ellen játszunk, bárki ellen lehet majd esélyünk.

Véleményem szerint az idei bajnokságban kevesebb pont is elég lesz a feljutáshoz, hiszen nagyon kiegyenlített a mezőny. Az idén már rengeteg körbeverés volt, tehát nincsenek lefutott meccsek, így jó eséllyel azok a csapatok lehetnek majd a befutók az élbolyból, akik idegenben is jobban teljesítenek.

Fenyvesi László neveltjei az idei bajnokságban eddig igen jól szerepelnek, hiszen nyolc forduló után négy győzelem, egy döntetlen, három vereség, valamint 13 bajnoki pont birtokában, a táblázat hatodik helyéről várhatják a folytatást. A tavalyi szezont a 14. helyen fejezték be, és csak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzték meg a csabaiakat. A Dorog keretében több ismerőst is felfedezhetünk, hiszen Mursits Roland és Dlusztus András korábban a Békéscsabát is erősítette.

A szombat esti kupamérkőzésre a klubvezetés döntésének értelmében ingyenes a belépés. Védettségi igazolvány a vonatkozó, és érvényben lévő rendeletek alapján továbbra is kötelező.