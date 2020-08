Ilyés Tamás három góljával biztosította a ladányi sikert

A Körösladány MSK idegenben játszott szerdán, a fiúk a Rákosmente csapatával csaptak össze.

Rákosmente–Körösladány MSK 1–5 (0–3)

Labdarúgás NB III.-as mérkőzés, Közép csoport, Budapest, 200 néző. V.: Sipos Katalin. Rákosmente: Kovács B. – Olasz, Nagy J., Darabont, Balaskó – Molnár A., Ott, Markos, Pusztai D. – Torda. Vattai. Megbízott edző: Nagy Árpád. Körösladány: Nagy B. – Prasler, Szabó Á., Ruzsa, Krajcsó – Zelenyánszki, Mácsai – Burai, Kisari, Pusztai A. – Ilyés. Edző: Fodor Sándor.

Új belső védőt igazolt a körösladányi együttes, a 20 éves Vastag Richárd az NB III.-as Balatonfüredtől érkezett, előtte a szintén harmad osztályú Balassagyarmat csapatában szerepelt. Knyihár Dániel viszont izomsérülés miatt nem lehetett ott a vendégek keretében.

Jól kezdtek a vendégek, Ilyés Tamás előbb a harmadik, majd a negyedik percben is bevette a fővárosiak kapuját. A ladányiak végig irányítottak, és az első félidő utolsó percében Burai révén növelték az előnyt. Fordulás után is a ladányiak akarata érvényesült, a 70. percben Kisari is betalált. A hazaiak még szépítettek, de a végén még Ilyés Tamás is betalált, így az újonc magabiztosan nyerte a találkozót.

G.: Bányai, a 75., ill. Ilyés, a 3., a 4., a 89., Burai, a 45., Kisari, a 70. percben. Jó: Molnár A., ill. Ilyés, Burai, Ruzsa, Krajcsó, Kisari.

További eredmények:

Vác–Szekszárd 1–0, Hódmezővásárhely–Kecskeméti TE 0–5, Iváncsa–Dabas-Gyón 2–1, Szegedi VSE–Taksony 0–2, Dunaújváros–Kozármisleny 0–2, Monor–Paksi FC II. 1–0, Majos–Újpest II. 1–1, Dabas–Ferencváros II. 1–0. A Bp. Honvéd II.–ESMTK mérkőzést a Honvédnál talált koronavírus-gyanús esetek miatt elhalasztották.