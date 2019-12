Iker Casillas a példaképe a Fradi ellen brillírozó Uram Jánosnak

A szerda esti Fradi elleni 2–0-ra megnyert tévés Magyar Kupa mérkőzésen a 18 éves Uram János, az NB II.-es Békéscsaba 1912 Előre kapusa tizenhat kapura tartó ferencvárosi lövést hárított, és ezzel a mezőny legjobbja volt. Azóta megváltozott az élete. Sorra kapja a gratulációkat, újságírók hada keresi. A fiatal, tehetséges hálóőrrel beszélgettünk pályafutásáról, terveiről.

– Mikor és hol ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival? Ki volt az edzője?

– Geszti vagyok, és Sarkadkeresztúron kezdtem el játszani, majd az egyik mérkőzésem után a korábbi újpesti, és ferencvárosi csatár, Horváth Péter bácsi vitt el Gyulára, a Grosics Akadémiára. Gyulán Such András volt a edzőm, akitől sokat tanultam.

– Mikor került a Békéscsabához? Itt kik segítették a fejlődését?

– Három évvel ezelőtt, 2016-ban jöttem a Békéscsabára az Előréhez, ahol az utánpótlásban Skerl József volt az edzőm. Az NB II-es felnőtt csapatban a Mosonmagyaróvár elleni találkozón mutatkoztam be. Azóta a másodosztályban négy alkalommal védtem. A felnőtteknél az egykori élvonalbeli Előre kapus, Hanyecz János irányítja a felkészülésemet. A Magyar Kupában több alkalommal is én védtem, ebben a szezonban én álltam a kapuban a hatodik fordulóban Körösladányban, és a hetedikben a Füzesgyarmaton is a győztes idegenbeli mérkőzéseken, majd szerdán a Fradi ellen is megkaptam a lehetőséget, és igyekeztem meghálálni azt.

– Több helyen azt olvastam, hogy nem tartják elég magasnak…

– Még növésben vagyok, jelenleg 192 centiméter a magasságom, a súlyom pedig 87 kg. Valószínű a következő években még nőni fog a magasságom.

– A Fradi elleni kupatalálkozón tizenhat alkalommal tudott védeni. A bravúrjai közül melyik volt a legnagyobb?

– Amikor sikeres volt az első védésem, megnyugodtam, és ahogy haladtunk előre az időben egyre magabiztosabbá váltam. A legnagyobb védésem a hajrában volt, amikor Priskin a jobbösszekötő helyén kilépett, én megpróbáltam egyre közelebb kerülni a csatárhoz, zártam a szöget, és abban bíztam, hogy belém lövi a labdát. Szerencsére így történt, és sikerült mentenem.

– Van példaképe?

– A spanyol válogatottal világ és Európa-bajnoki címet nyert Iker Casillas a példaképem. A Real Madriddal több Bajnokok Ligáját nyert kapus, jelenleg a Portóban véd, és a tavasszal kapott szívinfarktusa után rehabilitáción vesz részt, még szeretne visszatérni a kapuba.

– Ön szerepelt már korábban valamelyik korosztályos válogatottban?

– Eddig még nem figyeltek fel rám a válogatók. Szeretnék bekerülni valamelyik korosztályos nemzeti csapatba.

– Mit szeretne elérni a közeli, és a távolabbi jövőben?

– Szeretnék bekerülni az Előre felnőtt csapatába, és az NB II-ben védeni. A bajnokságban jelenleg tizedikek vagyunk, a hátralévő őszi két fordulóban szeretnénk győzni. A tavaszi idényben az a tervünk, hogy jobban szerepeljünk mint ősszel, remélem elkerül bennünket a sérüléshullám, és akkor bennmaradhatunk az első tízben a másodosztályban. A Magyar Kupában a jó erőkből álló, Puskás Akadémia következik februárban. Itt már két mérkőzés dönt a továbbjutásról. Nem lesz könnyű dolgunk, de a szurkolóink támogatásával mindent megteszünk majd a jó szereplés érdekében. A távolabbi tervem, hogy eljussak az NB I.-be, illetve majd külföldön is szeretném egyszer kipróbálni magam.