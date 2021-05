Igazolta jó hírét az élmezőnyhöz tartozó Balatonfüred

Orosházi FKSE-Linamar–Balatonfüredi KSE 22–35 (8–17)

NB I-es férfi mérkőzés. Orosháza, 200 néző. V.: Bujdosó, Horváth V. Orosháza: Özmusul – Pásztor M., Peskov 4, Tóth K. 4, Döme 3, Sakic 1, Ushal 4. Cs.: Majdán, Lászlai 4, Kancel, Szabó M., Kiss A. 2, Andrikó, Arnóczki, Csányi. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Balatonfüred: Andó – Rodríguez 2, Kemény 4, Topic 6, Szűcs B. 2, Szöllősi B. 6 (2), Bóka 2. Cs.: Bősz (kapus), Pulay 5 (1), Kőhegyi 2, Draskovics 4, Brandt 1, Ág, Szmetán 1. Vezetőedző: György László. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/0, ill. 3/3.

Az eredmény alakulása. 6. p.: 0–3. 10. p.: 4–5. 18. p.: 4–8. 28. p.: 8–16. 32. p.: 8–18. 39. p.: 13–24. 45. p.: 16–27. 54. p.: 20–31.

A szerda esti találkozót – immáron nézők előtt – még március 3-án kellett volna lejátszani, de akkor a balatonfürediek kérésére elhalasztották.

A vendégek hangolódtak rá hamarabb a találkozóra, Rodríguez, Pulay, majd Draskovics góljával a 6. percben már 3–0-ra vezetett a Füred. Sakic harmadik próbálkozása eredményes volt, ezzel kezdte meg a felzárkózást az időközben kapust váltó OFKSE. Peskov góljával sikerült is egy gólra visszajönni, de Pulayiék ismét visszaállították a korábbi különbséget. A kimaradt helyzetek időszaka következett, a vendégek hét, a hazaiak kilenc perc elteltével találtak be a kapuba, Lászlai gólja előtt Ratko Djurkovics időt is kért. Nem jött be a kapus nélküli játék, a hazaiak rövid időn belül kétszer is így kaptak gólt, és ezzel a Balaton-partiak már hatot tettek közé. Próbált kapaszkodni a zöld-sárga mezes legénység, de a magabiztosabb ellenfél nyugodtan játszva még inkább ellépett. A hazaiak persze a sok ziccer kihagyásával jelentősen segítették vendégeiket. A 27. percben György László, a látogatók edzője is időt kért, de nyilván neki más mondanivalója volt a tanítványaihoz, mint percekkel korábban Ratko Djurkovicsnak. Az időkérést követően a hazaiak trénere sárga lapot kapott reklamálásért. A hetesek értékesítésével is akadt gondja az orosháziaknak, először Pásztor Máté, majd Kiss Axel is rontott, Szöllősi Balázs akcióból ugyanakkor nem hibázott és a félidő végére már kilenc góllal vezetett az együttese, innen már – hiába volt még hátra egy félidő – nem igazán volt visszaút.

A 2. félidő elején sem tudott lendületet venni az orosházi együttes, amely kényszerhelyzetben egyre több fiatalt bevetve nem tudott ellenállást kifejteni a nagyobb tudású ellenfelével szemben. A 36. percben 11–22-nél időt kért a hazaiak vezetőedzője, ám ezután sem állt be pozitív változás csapata játékában. Apró önbizalomnövelő lett volna, ha legalább a heteseket belövik a hazaiak, de Tóth Károly is hibázott, míg Pulay csapata harmadik büntetőjét is bedobta. Djurkovics edző sok mindennel megpróbálkozott a játékrész derekán két beállóval operált, de a fürediek erre is felkészültek, nem, vagy csak ritkán engedték 10 gólon belülre vendéglátóikat. A hazai védőmunka – ahogy szinte az egész mérkőzésen – továbbra is kritikán aluli volt.

A vendégek igazolták, hogy miért is állnak közvetlenül a dobogósok mögött, fiatal együttesük egy pillanatra sem hagyott kétséget afelől, hogy jobb csapat, a most már valóban roppant nehéz helyzetbe sodródó Orosházánál.

Ratko Djurkovics: – Minőségi csapattól szenvedtünk vereséget.

György László: – Nem számítottunk ilyen nagy különbségű győzelemre. Fegyelmezettek voltunk védekezésben és támadásban is. Több jó egyéni teljesítményt is nyújtottunk. Lépésről-lépésre haladunk a céljaink elérése felé.