Igazi kalandként élte meg a tavalyi Exatlon versenyt Kótai Mihály

Ma már csak álmodozhatunk itthon olyan kaliberű profi ökölvívókról, mint akik a 2000-es években szorítóba léptek, így a világbajnoki címeket nyerő Kovács István vagy Erdei Zsolt. Mellettük jelentős eredményeket ért el egy Rakamazon nevelkedő bunyós, Kótai Mihály, aki csak a WBF-szervezetnél hatszor nyert világbajnokságot. A 43 éves egykori klasszis a közelmúltban Köröstarcsán járt, ekkor kérdeztük pályafutásáról.

– Milyen céllal látogatott Köröstarcsára?

– Jó baráti kapcsolatot ápolok a kézilabdásokkal, így a Köröstarcsai KSK edzőjével, a korábbi NB I.-es játékossal, Molnár Zoltánnal is. Őt régóta ismerem, de Köröstarcsán először jártam, gyönyörű hely, az ottani halastó és környéke is szépen rendben van tartva.

– A profi ökölvívó-pályafutását már csaknem tíz éve, 2011-ben végleg lezárta, de a nevét a fiatalabb generáció is jól ismerheti az egyik kereskedelmi televíziós csatornán most is futó extrémsport-realityből.

– Még tavaly felkértek, hogy vállaljam el a szereplést az Exatlon Hungary című műsorban. Először nem igazán tudtam, hogy miről van szó, a két gyönyörű kislányom azonban nagy rajongója a műsornak, és mondták, hogy nyugodtan menjek. A párommal, Krisztával is megbeszéltük, és belevágtam. Jó volt a társaság, a légkör a karib-tengeri Dominikai Köztársaságban forgatott műsorban, de nem igazán tudtam komolyan venni a játékot. Negyvennégy éves vagyok, valamikor sokat bokszoltam, de ennyi idő elteltével már nehéz volt felpörögni a versenyre. Jó kaland volt, jó volt megismerni a csapat tagjait. Sajnos az egyik feladat során megsérültem, egy akadálynál lefejeltem egy vascsövet, de nem lett súlyosabb következménye a dolognak. Szerencsére én még a koronavírus-járvány kitörése előtt, januárban hazajöttem.

– Az ökölvívástól nem tudott elszakadni, jelenleg is az FTC szakosztályvezetője. Mi a feladata?

– Támogatókat szerzek a szakosztálynak, tartom a kapcsolatot a magyar szövetséggel, próbálom építeni az ökölvívó-szakosztályt. Vannak sikereink, hiszen az 52 kilogrammban Szaka István és Tarlósi Péter is kint volt a londoni olimpiai kvalifikációs versenyen, előbbi egy meccsre volt csak a kvótától. Klubunk él és dolgozik. A mostani helyzetben online módon oldottuk meg versenyzőinkkel a kapcsolattartást, fontos, hogy érezzék a törődést.

– Profiként 38 győzelmet aratott ebből 18-at KO-val nyert meg. Mely győzelmeire a legbüszkébb?

– Az első ilyen mérkőzést még amatőr bokszolóként a 2000-es Európa-bajnokságon vívtam, amikor a váltósúly olimpiai bajnokát, az orosz Oleg Szajtovot győztem le, s lettem bronzérmes. Profiként nagyváltósúlyban a 2002-es Las Vegas-i Ruben Pérez elleni sikert, vagy a 2005-ben Manchesterben a független világranglista akkori hetedikje, az argentin Sebastián Andrés Lujan elleni csatát említeném, a vége döntetlen lett, de így is megvédtem a Nemzetközi Bokszszervezet (IBO) világbajnoki övét. A legemlékezetesebb mérkőzés talán a 2004. szeptember 11-ei Kisstadionban Denny Dalton ellen vívott pontozásos győzelemmel záruló mérkőzésem volt, melyet a helyszínen 10 ezren láttak. Egy sportoló életében kevésszer adatik meg, hogy saját közönsége előtt bokszolhasson.

– Pályafutásom során különböző világszervezeteknél kilenc vb-címmérkőzést vívhattam, nyolcszor szereztem meg az övet, s a Föld szinte minden tájékán bokszoltam. Ezek olyan élmények, melyek örökre megmaradnak. A nehezebb időszakokban van miből meríteni. Persze hoztam rossz döntéseket is, például nem szabad egy éven belül annyi mérkőzést elvállalni, mint tettem azt 2004-ben, amikor öt vb-meccsen léptem szorítóba.

– Eddigi élete során sok mindenbe belefogott, járt orvosi egyetemre is.

– Egy ízben mondtam a páromnak, mi lenne, ha szereznék egy diplomát? Legszívesebben fogorvos lennék. Előtte fél évig készültem, csináltam egy kilencvenszázalékos biológia és kémia emelt szintű érettségit, s rendelkeztem középfokú angol nyelvvizsgával is. Elsőre felvettek harmincöt évesen. Életem egyik legjobb éve volt az, amit a Semmelweis Egyetemen eltöltöttem, ám mivel napi tíz órát kellett tanulni, ráadásul abban az időben született meg a második kislányom, abbahagytam. Ebben a világban a családban élni a legjobb, s nekem ez megadatik, hiszen a párommal két csodalányt nevelhetünk. Három hét alatt most minden megváltozott, de vigyázunk egymásra, a legfontosabb, hogy az egészség megmaradjon.