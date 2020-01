Idő kell, mire teljesen összecsiszolódik a csorvási csapat

Átmeneti időszakot él át a Csorvási SK NB II.-es felnőtt női csapata, amelybe igyekeznek beépíteni az utánpótláscsapat legjobbjait, miközben a nyáron érkezőknek, illetve a visszatérőknek is keresik a helyüket. Ennek is betudható, hogy az előző év 6. helyezettje, az őszi fordulók után csak a 8. helyen áll egy nagyon sűrű középmezőnyben.

Jó rajtot vett a csapat, melybe a nyáron Újkígyósról Zahoránné Márton Brigitta, Kerepeczkiné Márton Renáta, a Nemzeti Kézilabda Akadémiát is megjárt fiatal Vólent Laura és a menet közben bekapcsolódó, műtéten átesett Madar Szilvia igyekezett új színt hozni. Az első öt mérkőzés közül négyet megnyert, csupán a sokáig a bajnoki elsőségre is esélyes Hódmezővásárhely jelentett akadályt. Október végétől az őszi szezon zárásáig már nem hozott sikerélményt egyik találkozó sem, még ha akadtak kifejezetten jó momentumai is a csorvási alakulatnak.

Ivanics-Gyemó Anita az utolsó néhány fordulóban lépett elő első számú edzővé, aki az ifjúsági csapat trenírozása mellett már eddig ott ült Baráth Lajos edző mellett a kispadon. Utóbbi munkája miatt vonult háttérbe, de továbbra is segíti a felnőtt csapat munkáját.

– A mezőtúri mérkőzés után gödörbe került a csapat, a legmélyebbre a K. Szeged SE elleni találkozón került, amikor senkinek, semmi nem sikerült. Sajnos a rutinos, NB I.-et is megjárt Valaczkai Ildikót sérülés miatt nélkülöznünk kellett – utalt vissza az ősz kritikus időszakára az edző. – Onnantól már felfelé vezetett az út, s bár mindkétszer veszítettünk, az őszi bajnok Békéscsaba U22 és a Gyula ellen is kifejezetten szoros mérkőzést játszottunk.

Ivanics-Gyemó Anita elmondta, hogy három részből kell felépíteni az együttest, a rutinosabbak mellé igyekeznek felzárkóztatni a fiatalokat és az újonnan érkezőknek is meg kell találni a helyüket.

– Utóbbiaknak fel kell venni a ritmust, de azt hiszem, hogy jó úton haladunk és össze fogunk csiszolódni – mondta. – Az Előre és a Gyula ellen is jól játszottunk, és még a szezon elejéről a Gyomaendrőd elleni győztes mérkőzést emelném ki, mint pozitívumot, persze mind a négy győzelmünk sokat érő volt.

Mivel egy hónap múlva már folytatódik a bajnokság, nem lazsálhatnak, heti négy edzéssel hangolódnak a tavaszi felvonásra. Tervben van két-három tesztmeccs, amit környékbeli csapatokkal vívnak meg, de a pontos menetrend még kidolgozás alatt áll. Változás nem várható a játékoskeretben, sem érkező, sem távozó nincsen.

– Szeretnénk odaérni a hatodik helyre, ami reális cél – fogalmazta meg röviden a terveit Ivanics-Gyemó Anita.

Őszi mérleg

Helyezés: 8.

Győzelem: 4

Vereség: 7

Döntetlen: 0

Pontszám: 8

Dobott gól: 253

Kapott gól: 295

Házi góllövőlista: Baráth Berta 55, Kerepeczkiné Márton Renáta 37, Vólent Laura 31, Kurucz Kincső 30, Mitykó Bettina 18, Zahoránné Márton Brigitta 16, Madar Szilvia 14, Gömöri Renáta 12, Ivanics Dorka 12, Major Laura 9, Réti Anita 9, Valaczkai Ildikó 7, Lévai Valentina 3.