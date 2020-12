Idén lóerőt váltott az orosházi sportoló

Túl van a második, Kincsem Parkban futott versenyén Jelinek Zsolt, aki ezúttal nem Tiara Bosst, hanem Tommy Leet hajtotta. Nem tévedés, az orosházi sportember az ügetőn és nem valamelyik krosszpályán versenyzett. Mint mondja, ez csak egy kirándulás, már nagyon készül arra, hogy ismét visszaüljön a volán mögé.

Jelinek Zsolt – akinek az édesapja, László is kiváló autókrossz-versenyző volt – tizenhét évvel ezelőtt hagyott fel a technikai sporttal. Mondhatni a csúcson, magyar bajnokként és a Közép-európai Zóna Trófea-győztesként. Az egésznek az volt az egyetlen szépséghibája, hogy a magyar bajnoki címét elvették, ő pedig hátat fordított az autóversenyzésnek. Tavaly volt egy visszatérési kísérlete, de erről majd később.

A Kincsem Parkban futott legújabb versenyéről Jelinek Zsolt így beszélt:

– Tommy Lee kicsit light-osabb ló, mint Tiara Boss. Mindkettővel hetedik lettem, de míg utóbbi kicsit akaratosabb, addig Tommy Lee kevésbé. Horváth Zoltán istállójához tartoznak, és mindkét ló Tänzer Tamásé. Mielőtt édesapám 1982-ben a krosszra váltott volna, az ügetőn versenyzett­, és azért ez az időszak megmaradt bennem a gyermekkoromból. Az állatokat, a lovakat mindig is szerettem, tizenévesként jártam lovagolni, de aztán a háttérbe szorult. Azért, ha tehettem, kijártam­ az orosházi lóversenyekre, ilyenkor az ismerőseim­ rendre megkérdezték: „Na, mi van, te nem próbálod ki?”. Kipróbáltam, kétszer is Bogárzón­, egyszer az édesapámról elnevezett emlékversenyen, majd az ügetőszilveszteren­. Van nekem is két lovam bértartásban, de az egyik nem ügetőre való, a másikat meg nem lehet versenyre használni. Ez tényleg­ csak egy hobbi, egy olyan valami­, amit ki akartam próbálni. A lósport huszonnégy órás elfoglaltság. A lovak napi edzésben vannak, nekem sajnos arra nem lenne időm, hogy jobban is belemerüljek a versenyzésbe.

De mi a helyzet az autózással? Jelinek Zsolt a tavalyi évben már kétszer is visszacsábult az autókrossz világába.

– Az egyik barátomnak, Ábrahám Károlynak tavaly elkészült az új autója, és felajánlotta, hogy az előző gépével menjek egyet. A túrkevei verseny – melyet éppen Karcsi rendezett – olyan jól sikerült, hogy bár előtte soha nem ültem abba az autóba, harmadik lettem, és még pályacsúcsot is mentem. Aztán indultam még egyszer, Dömsödön, ahol abszolút időt autóztam, és meg is nyertem a versenyt úgy, hogy éppen Ábrahám Karcsit előztem meg, akinek váltóproblémái lettek… Az volt a célom, hogy menjek egy jót egy olyan autóval, amiről csak álmodni lehet.

Jelinek Zsolt nem titkolja, hogy a super buggyban készül a visszatérésre, ám ehhez még több tényező együttállása szükséges.

– A váz már kilencvenszázalékos állapotban elkészült a számítógépen. Szegeden az új, az előírásoknak megfelelő csőből a váz nagyját összerakják, a többi alkatrészt a motorral (két Suzuki motorkerékpár adja majd az erőforrást) már mi rakjuk bele. Nem tudom, hogy mit hoz az esztendő, a járvány mennyire szól majd bele a bajnokságba, mindenesetre hét bajnoki és kilenc zónaverseny-fordulót már kiírtak.