Idegenben nyert a füzesgyarmati csapat

Szombaton délután az NB III-as labdarúgó-bajnokság Közép csoportjában szereplő Taksony otthonában vívta aktuális tesztmeccsét a szintén III. osztályú Füzesgyarmati SK csapata. A piros-fehérek a második félidei eredményesebb játékukkal felülmúlták a házigazdákat.

Taksony SE–Füzesgyarmati SK 1–2 (0–0)

Felkészülési-mérkőzés. Taksony, 100 néző. V.: Dobó. Füzesgyarmat, első félidő: Ivicsevics – Kinczel, Vincze, Benkő-Bíró, Fejes – Achim S. – Karacs, Bartók, Kis Sz., Pataki – Popescu. Második félidő: Fildan – Achim Á., Benkő-Bíró, Raducu, Toca, Fejes (Meiszter, 60.) – Marius, Kis Sz., Achim S., Pataki (Bajnók, 60.) – Lukács. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Nem volt ideális talajú a pálya ezért a bokáját fájlaló Katona és Székely szerepeltetését nem kockáztatták meg a gyarmatiak. Mindkét félidőre más felállási formát tervezett a szakvezetés, előre meg volt határozva mindenki számára a meccsterhelés is, amit nem írt felül külső tényező.

Az első félidőben a gyarmatiak mezőnyfölényt harcoltak ki, de a rossz talajú pályán nem alakulhatott ki folyamatos játék, komoly helyzetet sem tudott kialakítani egyik fél. Pozitívum volt, hogy mindkét csapat nagy iramot diktált, de ez nem párosult eredményes játékkal.

A szünet után több cserét és vele együtt szerkezetet váltott a Gyarmat, és ezután látványosan feljavult a játék minősége, ez pedig eredményességgel is párosult. Lukács Zsombor a 62. percben egy szép akciót fejezett be, közelről a hálóba kotorva a labdát. A folytatásban is fölényben játszott a sárréti alakulat, de a 70. perc táján bejött a felkészülési mérkőzéseken megszokott rövidzárlat.

Elsősorban Toca teljesítménye esett vissza látványosan, emiatt négyszer is veszélyes szituáció alakult ki a hazaiak jobb oldalán, a második ilyen esetnél a középre lőtt labdát a menteni igyekvő Raducu védhetetlenül fejelte a saját kapuja bal felső sarkába. A vendégek dicséretére szóljon, hogy váltani tudtak és az utolsó negyedórát végig egy kapuzták. A menet közben csúcsékké váló Marius harcosságának köszönhetően nagy helyzetbe hozta a jobb szélen üresbe futó Bajnókot, aki pár lépés után 14 méterről kilőtte a hosszú sarkot, és ezzel győztes gólt szerzett.

G.: Raducu (öngól) a 72., ill. Lukács, a 62., Bajnók, a 81. percben.

Szabados Tamás: – A mérkőzés abszolút elérte célját, sok jó megoldást láttam, elégedett vagyok a csapatommal.

Boros Tibor: – Az egyik legfontosabb dolog volt számomra, hogy tudjam tartani a meccs előtt eltervezett forgatókönyvet, ami elméleti síkon sikerült is. Az egyéni teljesítmények terén változatlanul pozitív és negatív tapasztalásaim, de az összkép változatlanul kedvező.