Idegenben még mindig nyeretlenek a gyarmatiak

A Füzesgyarmati SK labdarúgócsapata sem tudta „megakasztani” a listavezető BKV Előre őszi menetelését az NB III.-as bajnokság Keleti csoportja szerdai nyolcadik játéknapján. A sárrétiek mindvégig szoros meccset vívtak a közlekedésiekkel, akik a hosszabbításban tudták bevinni a mindent eldöntő találatot, így azonban házon kívül változatlanul nyeretlenek maradtak.

BKV Előre–Füzesgyarmati SK 3–1 (2–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 45 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Márkus Péter, Elek Balázs).

BKV Előre: Éliás – Kubó, Girán, Szabó N., Forgács – Pokó (Kiss D., 80.), Ferkó, Csanálosi (Szabó Á., 63.) – Tóth Sz., Busai (Mile, 80.), Gyurkó (Egressy, 89.). Vezetőedző: Albert Flórián.

Füzesgyarmat: Ferenczi – Achim S., Lippai, Raducu, Pataki (Karikás, 65.) – Oltean, Achim Á. – Borbély, Hussei (Popescu, 69.), Cigan (Szilágyi, 89.) – Molnár M. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Gólszerző: Ferkó (23.), Kubó (31.), Mile (94.), ill. Molnár M. (18.).

A mérkőzés elején kivárásra játszottak a csapatok. A gyarmatiak vették át előbb a játék irányítását, egymást követően kétszer is helyzetbe kerültek, a másodikat gólra is váltották. Hamar jött a házigazdák válasza is, amelyet egyéni hibák sorozata előzött meg.

Nem sokkal később a gyarmatiak másik oldalán keletkezett zavar, abból pedig a második életképes akciójukat is góllal zárták a közlekedésiek. A gyarmatiak előtt is adódtak lehetőségek, de nem sikerült a szünetig egalizálniuk.

A második félidőben minden segítséget megadott a játékvezető a BKV Előrének. A leglátványosabb az volt, amikor Popescu egy felívelt labdát sikerrel vett maga elé, a védője elcsúszott így egyedül mehetett kapura, a közeli asszisztens nem is látott szabálytalanságot, azonban a távoli sípmester megállította a támadót. A hazaiak egyébként az eredmény tartására rendezkedtek be, ennek megfelelően a végjátékban a vendégeknél már a védők is támadószerepkörrel voltak felruházva. De az, ahogy ilyenkor lenni szokott, egy kontrával a házigazdák lezárták a meccset.

Jó: Busai, Ferkó, Kubó, ill. Borbély, Achim Á., Molnár M.

Boros Tibor: – A mérkőzés előtt extra motivációval küldtük pályára a csapatunkat. Teljesen nyugodt voltam a találkozó előtt, de sajnos ezúttal sem bírtuk el a kellemes terhet. Több játékosunk is eddigi leggyengébb egyéni teljesítményét nyújtotta, emiatt pedig csapatszinten sem volt esély nagyot alkotni, de a játék képe alapján ezzel együtt benne volt a meccsben a pontszerzés.