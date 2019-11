Idegenben kikapott a békési együttes

Tovább tart a békési férfi kézilabdacsapat őszi gyengélkedése. A második számú viharsarki alakulat az NB I. B.-s pontvadászat vasárnapi kiesési rangadóján a nyeretlenül sereghajtó Balassagyarmat otthonában szenvedett 2 gólos vereséget, így visszacsúszott a Keleti csoport utolsó előtti helyére.

Balassagyarmati Kábel SE–Optimum Solar-Békési FKC 26–24 (14–12)

NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Balassagyarmat, 200 néző. V.: Horváth P., Marton B.. Békés: Pajkó – Csuka, Haszilló 1, Morva 4 (3), Székely, Ferenczi 7, Fedor 2. Csere: BORBÉLY, Takács (kapusok), DÉNES 6, Kecskés 1, Gál, Bátky P. 1, Kiss R. 1, Boda, Megyeri 1. Edző: Papp Bálint. A Balassagyarmat legjobb góldobói: Sutka 7 (4), Tyiskov 6, Pintér 5.

Kiállítások: 8 perc + Tyiskov kizárva, ill. 12 perc + Székely kizárva. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/3.

Rémálomszerűen kezdődött a mérkőzés a vendégek számára, hiszen 10 perc elteltével már 6–2-re vezettek a hazaik. A folytatásban is állandósult a gyarmatiak előnye, a békésiek csak a félidő végéhez közeledve kezdték meg a felzárkózást, ami a korábbi különbség lefelezéséhez volt elegendő.

A második játékrészben 16–14-es hazai vezetésnél a békésiek két hétméterest is elhibáztak, ami nem maradt büntetlenül, mert a házigazdák pillanatok alatt 5 gólra növelték az előnyüket. Az utolsó negyedórához érkezve több taktikai variációt is megpróbáltak a békésiek, de ez is csak a különbség csökkentését eredményezte, a fordításhoz azonban nem volt elég.

Papp Bálint: – A mai mérkőzésünkről mindent elmond, hogy a csapatunkban egy tizenhét és egy tizennyolc éves játékos nyújtotta a legjobb teljesítményt.