Huszonöt esztendeje szolgálja egyesületét

Baksa Imrét éppen 25 éve igazolta le a Gyulai SE tekecsapata, s azóta játékosként és vezetőként szolgálja, szolgálta egyesületét. A múlt idő azért indokolt, mert a közelmúltban lemondott a szakosztály- és csapatvezetői tisztségéről, ám a játékával továbbra is segíti csapatát.

Az 55 éves sportember munkáját nem csak Gyulán értékelték, augusztusban a Békés ­Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete közgyűlésén az évtizedek óta a sportág fejlesztésért végzett munkájáért külön elismerésben részesült.

Az egyébként tősgyökeres gyulai Baksa Imrét éppen negyedszázada igazolta le a Gyulai SE, és két év múlva, dr. Gyarmati Sándor elnök halálát követően már főtitkárként vállalt szerepet a Békés Megyei Teke Szövetségben. Rövidesen a Gyarmatit követő vezető, Guti Lajos is elhunyt, Baksa akkor vette át az elnöki teendőket, s vezeti azóta is a szövetséget. Eleinte kedvére való volt az irányítói feladat itt is és a klubjánál is, ám az évek során sorra szűntek meg a Békés megyei egyesületek, Orosházán, Mezőhegyesen, Sarkadkeresztúron és Kétegyházán, hogy már csak a gyulai maradjon meg. Amely aztán korábban nem látott sikerkorszakot nyitott.

– 1996-ban szereztük meg az első érmünket, egy ezüstöt az NB II.-ben, majd egy évre rá az első bajnoki címünket, hogy azután az 1997–98-as szezonban – a klub története során először – kivívjuk az NB I.-be jutást

– tekintett vissza Baksa Imre. – Emlékszem, Gyarmati Sanyi bácsi mindent elintézett, a hazai mérkőzéseinknek otthont adó hódmezővásárhelyi helyszín vezetőivel is megállapodott, de már nem láthatta az első NB I.-es mérkőzésünket.

A Gyulai SE ugyan hamar búcsúzott az NB I.-től, ám 2004-ben ismét feljebb lépett, ahol három évig szerepelt. A legújabb sikerszériát most futja a klub, 2016 óta folyamatosan NB I.-es szereplő.

– Tavasszal a hatodik, hetedik helyen álltunk, amikor a járvány első hulláma miatt felfüggesztették a bajnokságot. Öt hazai mérkőzésünk következett volna, lett volna esélyünk a feljebb lépésre. Az őszünk sajnos nem annyira sikerült, a tizenegyedik helyről várjuk, hogy a december 31-ig felfüggesztett csapatbajnokságot folytathassuk

–beszélt az idei kaotikus évről a tekéző.

Baksa Imre nemrégiben átadta a klubban viselt tisztségeit, a szakosztályvezető Nyári Krisztofer, a csapatvezető Czégény Csaba lett.

– A játékban ma is örömömet lelem, de a vezetésben már kevésbé, mert sok ütközés volt a csapaton belül. Voltak olyan megnyilvánulások, amelyekkel nem értettem egyet. Másként gondolkozunk mi a sportról és másként a fiatalok. Persze próbálok a fiataloknak segíteni, ha megkérdeznek. Aztán jött a vírushelyzet, ami szintén elvette a kedvemet.

Baksa Imre szerint országosan a hasonló kategóriájú klubok között nem állnak rosszul, de lehetnének többen is. Pozitívum, hogy csapatukban sok a fiatal, akik bevethetők a felnőtteknél is, így a Schriffert testvérek, Roland és Dominik, vagy az unokatestvér Dávid is.

– Dávid és Dominik az ificsapatnak is erőssége, vezették is az NB I.-es bajnokságot, most harmadikok – mondta Baksa. – Öröm, hogy Makra György visszajött, Püski Lajos hatvanon felül is rendelkezésre áll és ott a rutinos Czégény Csaba, illetve Egyed Ferenc. Azt sajnálom, hogy a tehetséges Házi Márk kevesebb játékot vállal. Magam is játszom, edzek, egyszóval kitartok a teke mellett.