Huszonnégyórás váltóúszás Szarvason

December 13-án, pénteken immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a Szarvasi 24 órás váltóúszást. A házigazda SZUSE minden úszni vágyót vár a Szent Klára Gyógyfürdőbe, hogy aktív jelenlétével járuljon hozzá az esemény sikeréhez.

A jelentkezőket minimum15 perces időközökre várják, pénteken 16-tól másnap 15.45 óráig. A helyi úszók részvételén túl vidéki indulókra is számítanak, annál is inkább, mivel a nevezés ingyenes! Jelentkezni az uszodában lehet személyesen Gácsiné Farkas Ágnes edzőnél, vagy telefonon: (06-30-994-7476), esetleg e-mailben ([email protected]). Szívesen látják 2-6, 7-20 tagú, valamint 20 fő feletti csapatok, iskolák nevezését is, akik csapat szinten vállalják a 24 óra kitöltését úszással.

Az esemény népszerűségére jellemző, hogy tavaly 198 induló, 820 375 métert teljesített, ami kifejezetten jó eredmény. Az össztávot illetően a helyi rekordot 2012-ben állították fel, amikor 900 kilométernél állt meg a számláló.

A hivatalos országos csúcsot 2014 decembere óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátor tartja, ahol mintegy 380 résztvevő összesen 1642 kilométert úszott le egy nap alatt. A kilométereket a Bátori Sárkány Úszóegyesület 80 úszópalántája és további 300 úszó, valamint baráti úszóegyesületek tagjai „gyűjtötték össze”.