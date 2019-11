Hosszú böjt után megszületett az első orosházi diadal

A 8. fordulóig kellett várni az újonc Orosháza első sikerére, amely teljesen megérdemelt volt a nagyot küzdő, de kevesebb jó egyéni teljesítménnyel kirukkoló Vác ellen.

Orosházi FKSE-Linamar–Váci KSE 29–25 (15–11)

Kézilabda NB I-es férfi mérkőzés. Orosháza, 350 néző. V.: Bócz, Wiedemann. Orosháza: Busa – Szlavuljica 2, Lele 3 (1), Mrsulja 1, Zubai, BUINENKO 6, NÉMETH L. 11 (5). Cs.: Majdán (kapus), Kancel, Ordzsokinidze 3, Pásztor Á., DÖME 3. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Vác: Kovács J. – Rozner, Kállai 3, Antal 4, Rédai 1, BOGNÁR 12 (6), Davidovics 3. Cs.: Majer (kapus), Kocsi 1, Nagy N., Miklián, Holpert 1, Németh A. Vezetőedző: Skaliczki László.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 7/6.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 4–1. 11. p.: 7–5. 17. p.: 8–9. 20. p.: 12–9. 29. p.: 14–11. 36. p.: 17–12. 41. p.: 21–15. 45. p.: 23–17. 53. p.: 26–20. 57. p.: 27–23.

Labdaszerzések után, könnyű gólokkal öt percen belül meglépett vendégétől az Orosháza, igen ám, de a hazaiak is elkezdtek könnyelműsködni, és váci indítások után máris szorossá vált az állás. Innentől kezdve a Vác tapadt vendéglátójára, különösen a volt orosházi Antal Szabolcs volt elemében. A 17. percben először birtokolt előnyt a Vác, amely erőszakos védekezésével gyakran hozta zavarba az orosházi támadókat. Ordzsokinidze beállásával azonban hatékonyabbá vált az orosházi csapat támadójátéka, visszaállt a mérkőzés eleji különbség, Skaliczki László, a váciak mestere a 20. percben ki is kérte az idejét. Két perccel később Ratko Djurkovics is fontosnak érezte, hogy néhány tanácsot adjon fiainak. Az 1. játékrész hajrájában okosan játszott az OFKSE türelmes játékkal két hetesgóllal nyomatékosította győzelmi szándékait.

Góllal kezdte a 2. félidőt a Vác, de érkezett rá a válasz. Dömét nem igazán tudták tartani a váci védők, aki rövid időn belül kétszer is betalált. A 41. percben már hat volt közte, jöhetett az újabb váci időkérés. Nem játszott hibátlanul a hazai együttes, de biztos vezetése tudatában nyugodtan tette a dolgát. A könnyelműsködés persze a Vác ellen sem nagyon fért bele, amikor négy gólra felzárkózott a látogató, Djurkovics edző is időt kért. Kellettek Busa védései is. A hajrába is magabiztos vezetéssel vágott bele az Orosháza, a váciaknál nem volt egy igazi vezér, aki hátára vette volna a csapatát.

Ratko Djurkovics: – Nyernünk kellett, erre is készültünk, bár tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz. Megtettük az első lépést, remélem, hogy a most megszerzett két pontot továbbiak követik majd. Skaliczki László: – Sajnos a védekezésünk nem úgy működött, ahogyan elterveztük, támadásban pedig a beálló által nyitott réseket sem sikerült kihasználnunk. Megérdemelten győzött az Orosháza, mi pedig sajnos visszakerültünk az utolsó helyre.