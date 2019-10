Horváth Soma a nyolc közé jutott Görögországban

A múlt hétvégén Thesszaloniki városában rendezték meg a kadet férfi tőrözők idei második Európa kupa versenyét.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A 133 főt felvonultató nemzetközi megmérettetésen pástra lépett a gyulai származású, hosszú éveken keresztül fürdővárosi nevelőegyesületének érmek és pontok sorát hozó Horváth Soma is, aki a csoportban nyújtott remek teljesítményének köszönhetően második helyen került fel a főtáblára. A folytatásban is egyre másra győzte le ellenfeleit, végül a legjobb 8 közé is bekerült, és az 5. helyen végzett.