Holtverseny a nőknél az online rúgó versenyen

Folytatódott a Békés Megyei Harcművész Szövetség által kiírt gyorsasági online rúgó verseny. A második fordulóban a „bal első lábas köríves rúgás végrehajtása fejre 20 másodperc alatt” versenyfeladatot mutatták be a versenyzők. Úgy, mint több sportágban,a harcművészetben is van, aki egy lábas, vagy aki egyik lábával jobban rúg, mint a másikkal. Ez természetesen befolyásolja az eredményességet, de a verseny lényege a harcművészek mozgásban tartása a nehéz körülmények között.

Az összetett verseny majd árnyaltabb képet kap arról, hogy kinek milyen a rúgótechnikája – tudtuk meg Gregor László VIII. danos mestertől, a megyei harcművész szövetség elnökének beszámolójából. A második fordulóban a férfiaknál ismét a magyarbánhegyesi Corvin taekwon-do Klub tagja, Ricardo Matias De Nusso győzött, Malatyinszki Bendegúz (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) és Gregor Tamás (Békéscsabai JALTE–Goshinkai Karate) előtt, s vezeti az összetettet.

A hölgyeknél holtverseny alakult ki a battonyai Mezei Nikolett és a magyarbánhegyesi Tamás Tímea között. Itt a harmadik Pántya Réka (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) lett. Érdekesség, hogy a magyarbánhegyesi taekwon-dosok közül kerül ki a legnagyobb létszámú „családi vállalkozás”, hiszen a klubvezető, Tamás József V. danos mester családjából öten indultak el. Itt a második a békéscsabai Petró család három gyermek résztvevővel. Amúgy érdekes, hogy minden korosztály képviselteti magát a versenyen. A legfiatalabb az első osztályos Petró Laura, aki lelkesen végzi a feladatokat. Bevállalós anyuka Nagy Edina, aki amatőrként lányától kapott kedvet az induláshoz. Legtöbben Debreczeni Dezső tanítványai indultak a versenyen, ami nem csoda, hiszen ennek a gárdának most versenydömping lenne normál keretek közt. Nagy számban indulnak a serdülő (kadett 1)és az ifjúsági (kadett 2) korosztály tagjai, ami dicséretes, hiszen ők a jövő nagy reménységei. Ezen a versenyen ugyanis elindulni is dicséretet jelent, hiszen készülni is kell rá.

Így látja ezt a versenyegyik támogatója, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei szervezete is, amely egy megyei MATASZ önvédelmi szemináriumon való ingyenes részvétellel jutalmazza meg az indulókat.

A verseny harmadik fordulójának feladata: váltott lábas köríves rúgás fejre 20 másodperces végrehajtással. A videó felvételeknek május 1.–én pénteken éjfélig kell beérkezni a [email protected] címre. Természetesen várják a szervezők az új indulók és az amatőrök részvételét is!

Eredmények

Nők: 1. Mezei Nikolett (Barátság SE, Battonya–Taekwon-do) és Tamás Tímea (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes), 3. Pántya Réka (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 4. Debreczeni Frida (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 5. Tamás Boglárka (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes), 6. Marosin Bella (Barátság SE, Battonya–Taekwon-do), 7. Nagy Edina (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team, amatőr), 8. Árvai Fruzsina (Dragon ITF Taekwon-do Egyesület Kétegyháza), 9. Jancsó Lili (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 10. Szabó Szófia (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 11. Petró Lili (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 12. Petró Laura (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team).

Férfiak: 1. Ricardo Matias De Nusso (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes), 2. Malatyinszki Bendegúz (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 3. Gregor Tamás (Békéscsabai JALTE–Goshinkai Karate), 4. Castillo Tamás Joaquin (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes), 5. Csiernyik Zsombor (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 6. Castillo-Tamás Facundo (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes), 7. Annus Marcell (Contact Kick-boksz, Thai-box SE Orosháza), 7. Gulyás Milán (Békéscsabai JALTE–Goshinkai Karate), 9. Gyeraj Ákos (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 10. Szikora Bence (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 11. Petró Bálint (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 11. Végh Áron (Contact Kick-boksz, Thai-box SE Orosháza).

Összetett verseny állása a 2. forduló után

Nők: 1. Mezei Nikolett (Barátság SE, Battonya–Taekwon-do) 20 pont, 2. Tamás Boglárka (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes) 17, 3. Debreczeni Frida (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 15, 3. Pántya Réka (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 15, 5. Marosin Bella (Barátság SE, Battonya–Taekwon-do) 14, 6. Tamás Tímea (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes) 11, 7. Szabó Szófia (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 7, 7. Jancsó Lili (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 7, 9. Nagy Edina (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 6, 10. Árvai Fruzsina (Dragon ITF Taekwon-do Egyesület Kétegyháza) 5, 11. Petró Lili (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 4, 12. Petró Laura (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 2.

Férfiak: 1. Ricardo Matias De Nusso (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes) 24 pont, 2. Gregor Tamás (Békéscsabai JALTE–Goshinkai Karate) 20, 3. Csiernyik Zsombor (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 17, 4. Gulyás Milán (Békéscsabai JALTE–Goshinkai Karate) 14, 4.Annus Marcell (Contact Kick-boksz, Thai-box SE Orosháza) 14, 6. Castillo Tamás Joaquin (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes) 12, 7. Hidvégi Nándor (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 11, 7. Malatyinszki Bendegúz (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 11, 9. Gyeraj Ákos (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 10, 10. Szikora Bence (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 9, 11. Castillo-Tamás Facundo (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes) 7, 12. Mezei Tamás (Barátság SE, Battonya-Taekwon-do, kick-box) 6, 13. Végh Áron (Contact Kick-boksz, Thai-box SE Orosháza) 4, 14. Petró Bálint (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) 3.