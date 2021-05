Heves csata dúlt Köröstarcsán

Köröstarcsai KSK–Békéscsaba DKSE 29–25 (17–14)

NB II-es mérkőzés. Férfi. Mezőberény, zárt kapuk mögött. V.: Hovány, Ubornyák. Köröstarcsa: DOMOKOS – Kovács L. 2, POLGÁR 6, BREZOWSKI 7 (2), Molnár B., MOLNÁR S. 6, Ivanics 1. Cs.: Kiss N. (kapus), KOVÁCS I. 4, Molnár K., LŐRINCZI 3. Edző: Molnár Zoltán. DKSE: Kecskeméti – KÉRI I. 4, Gábor 5 (2), Tóth Sz. 1, BAI 3, MURÁNYI B. 7 (1), Tusjak 4. Cs.: Újfaluczki (kapus), Németh, SZABÓ ZS., Kéri B., Pap, Benkő 1, Machlik, Murányi Á. Edző: Vólent János. Kiállítások: 12 perc + Ivanics kizárva, ill. 6 perc + Murányi B. kizárva. Hétméteresek: 4/2, ill. 4/3. Nagy volt az iram, heves csata folyt a pályán a játékosok és a kispadon az edzők között is. A tartalékos tarcsaiak kemény védekezéssel és kiváló kapusteljesítménnyel tudták tartani a kiharcolt 2-3 gólos előnyüket. Szünet után szárnyra kapott a DKSE, és a 42. percben kiegyenlített (42. p.: 19–19). A vezetést már nem tudták átvenni, mert a házigazdák nagy elszántsággal tartották magukat, még kettős emberhátrányban is állták a sarat kiváló védőmunkájukkal és remek kapusteljesítménnyel. A csabai fiatalok is mindent bevetettek a győzelem érdekében, de a tarcsaiak egy jó sorozattal eldöntötték a színvonalas, izgalmas, jó mérkőzést.

Kondorosi KK–Kunszentmárton KSK 24–25 (12–11)

Férfi. Békéscsaba, 30 néző. V.: Kovács G., Papp B. Kondoros: SZTANCSIK – Istenes L. 2, Raffai 6, Krajcsovicz, Kovács A. 3, Tóth G. 5, Kohlrusz 4 (1). Cs.: Szebegyinszki (kapus), Istenes I., Kasnyik V. 2, Kasnyik T. 2. Edző: Kósa Balázs. A Kunszentmárton legjobb góldobói: Cselovszki 11 (4), Gelley 6 (1), Fekete K. 4. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 7/5. Kimaradtak a helyzetek a mérkőzés elején. Egy–egyes állásról a Kondoros lódult meg a 9. percben, de néhány hibát követően fordítottak a látogatók. Innen kezdve az egygólos különbség vált tipikussá, egyik csapatnak sem sikerült meglépnie a másiktól. Az izgalmak a végjátékra is megmaradtak. A vendéglátók a 60. percben még támadhattak a győzelemért, de egy eladott labdának köszönhetően a Kunszentmárton vette át a vezetést. A Kondorosnak az utolsó 15 másodpercben 7 emberrel sem sikerült a pontszerzést kiharcolnia, bár itt olyan helyzetben maradt a kicsivel többször a hazaiak terhére hibázó játékvezetők sípja néma, amivel még egy hétméteressel esélye lehetett volna. Nagy lehetőséget herdált el a KKK annak érdekében, hogy biztosítsa bennmaradást érő helyét.

Békéscsabai BDSK–Kiskunmajsai KC 33–29 (16–16)

Férfi. Békéscsaba, 40 néző. V.: Katona, Konyári.

Békéscsaba: MÉZES – dr. Sári 1, FEKETE L. 5, BAGDI 9, VLCSKÓ 6, Fekete G. 3, Farkas B. 3. Cs.: KÁDAS 5 (1), Radojevics 1, Mezei, Márton, Kovács L., Csige, Tóth A. Edző: ifj. Skaliczki László. A Kiskunmajsa legjobb góldobói: Vadkerti Tóth 11, Tan 11 (3). Kiállítások: 10, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3. Nem tudta egymást leszakítani a két gárda, a vendégek elsősorban Vadkerti Tóthra alapozták az eredményességüket, csabai oldalon pedig a lövők jelentették az igazi veszélyt. Szünet után is folytatódott a kiélezett küzdelem, rendre a házigazdák jártak előrébb egy-két góllal, bár a vendégek a 43. percben rövid időre magukhoz ragadták a vezetést (21–22). Ekkor azonban egy jól időzített időkérés hatására alaposan összekapta védekezését a „Belvár”, amely 8 percen át gólt sem kapott, lőtt viszont ötöt is, ezzel addig nem tapasztalt fórt harcolt ki (51. p.: 26–22), amit sikerült megőriznie a végjátékban is.