Hétgólos hátrányt dolgozott le a második félidőben az Orosháza

A győzelemre is volt esély.

Orosházi FKSE-Linamar–Mezőkövesdi KC 24–24 (10–15)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 350 néző. V.: Hargitai, Markó. Orosháza: Herjeczki – Szlavuljica, Bujnenko 1, Mrsulja 2, Zubai, OEDZSOKINIDZE 6, NÉMETH L. 8 (4). Cs.: Busa (kapus), Döme 1, Kiss A. 2, Kancel, Pásztor M. 1, BELLA 3. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Mezőkövesd: PÁSZTOR – Jancsó 4, Stankovic 2, Martins 2, Dávid, HALILBEGOVIC 6 (1), MENYHÁRT 6 (1). Cs.: Mojszilov (kapus), Kovács B., Horváth L. 2, Szöllősi O. 1, Radnic 1, Varjú. Vezetőedző: Buday Dániel. Kiállítások: 10+Bujnenko a 32. percben kizárva, ill. 12 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 1–3. 10. p.: 2–6. 14. p.: 5–7. 18. p.: 6–9. 23. p.: 9–10. 27. p.: 9–13. 33. p.: 11–18. 43. p.: 17–19. 48. p.: 19–20. 53. p.: 23–22. 57. p.: 24–23.

Az orosháziaknál Lele Ákos nem léphetett pályára, akinek combizomszakadása van, legalább három hónapos kihagyás vár rá.

Rettentő idegesen kezdett az Orosháza, bár Mrsulja hamar válaszolni tudott a villámgyors Menyhárt góljára, ezután percekig nem talált be a hazai csapat. Az 5. percben Herjeczki már a harmadik nagy védést mutatta be. Támadásban teljesen tanácstalanná váltak a hazaiak, rendszerint még kapura lövésig sem jutottak el, az eladott labdákból pedig éltek Jancsóék, a 9. percben 5–2-es vendégelőnynél időt is kért Ratko Djurkovics, az OFKSE vezetőedzője. Az sem segített, hogy az ukrán válogatottba nemrégiben újra meghívott Bujnenkót már másodjára állították ki.

Ha nehezen is, de kezdte összeszedni magát az OFKSE és a félidő felénél visszazárkózott két gólra. Ennél közelebb már nem jöttek, mert Mrsuljáéknak továbbra sem ízlett a kövesdiek roppant kellemetlen, sokmozgásos védekezése. A 18. percben Buday Dániel is időt kért. Futott az eredmény után az Orosháza, Halibegovicot nem igazán sikerült semlegesíteni. A hazaiaknál a grúz Ordzsokinidze próbálta tartani vele a versenyt, de olykor ő is belehibázott. Döme góljával került lőtávolba az OFKSE. Bujnenkóhoz hasonlóan Zubai is összeszedte a második kisbüntetését, a Kövesd pedig újra meglépett három góllal, majd a szünetig még rátettek egy lapáttal.

Nagyon nehéz helyzetből folytathatta a mérkőzést a zöld-sárga mezes alakulat és nem egészen három perc elteltével még nagyobb kátyúba került. Bujnenko egy fölösleges szabálytalanságért megkapta a harmadik kétpercesét, ami kizárást vont maga után, a vendégek pedig egy 3–0-s rohammal indítottak. Minden mindegy alapon kezdett el kézilabdázni az OFKSE és többek között a frissen beállt fiatal Bella Csaba három góljával mínusz hétről mínusz négyre tornáztatta fel csapatát. A 40. percben Buday Dániel lépett is, megpróbálta felrázni a győzelmet már csaknem elkönyvelő együttesét.

A hazaiak igencsak lendületbe jöttek, produkáltak egy 6–1-es szériát és már csak két gólnyi „távolságra” voltak vendégeiktől. A kövesdiek negyedóra alatt mindössze két találatra voltak képesek. A 46. percben időt kért a hazaiak trénere. Az 53. percben Németh László találatával a mérkőzés során először birtokolt előnyt az OFKSE. Rendkívüli izgalmak közepette zajlott a hajrá, az 57. percben 24–23-nál Herjeczki hetest védett. Horváth egyenlített és az utolsó hazai támadás előtt Djurkovics edző még kikérte az idejét. Bella eladta a labdát, de mivel a kövesdiek lövését Busa védte, maradt a döntetlen.

Ratko Djurkovics: – Nagyon rosszul kezdtünk, pontatlanok voltak a lövéseink. A szünetben azt mondtam a csapatnak, hogy hinni és harcolni kell, mert a mai kézilabdában az öt gólos hátrány nem számít nagynak. Nem vagyok elégedett, de mégis csak szereztünk egy pontot.

Buday Dániel: – A mérkőzés előtt még elfogadtam volna az egy pontot, utólag már nehezen. A negyvenedik percig taktikusan, jól játszottunk, de azután buta egyéni hibák miatt felhoztuk az ellenfelet, bár el kell ismerni, hogy nagyot harcoltak. Egy már megnyert mérkőzésen veszítettünk pontot.