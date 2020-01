Hétfőtől megduplázzák a munkamennyiséget Békéscsabán

Hétfőn kezdte meg a felkészülést a Békéscsaba 1912 Előre második számú alakulata.

Mint arról Brlázs Gábor vezetőedző beszámolt, a gárda egyik fele a megyei teremkupán randevúzott először, Bán Benedek és Kasik Ákos pedig már az első keret mátraházai edzőtáborában is ott volt.

– Négyet edzettünk ezen a héten a pénteki Labdarúgó Akadémia U19-esei elleni gyakorlójátékot követően még lesz egy utolsó téli szabad hétvégéjük a játékosoknak, hétfőtől azonban gyakorlatilag megduplázzuk a munkamennyiséget. Az első négy hét szól majd az erőgyűjtésről, igaz közben bekapcsolódnak az tesztmérkőzések is a programba – ismertette a felkészülés menetét a szakvezető, aki 17-18 tagú kerettel végzi az eltervezett munkát.

Egyelőre nem lehet ott a társak között a huzamosabb ideje sérüléssel bajlódó Varga Tamás és Körömi Zoltán, Styecz Bence pedig az iskolai vizsgáit követően áll csatasorba. Feltűntek azonban régi ismerősök, és akad új arc is az öltözőben.

– Velünk kezdte meg a felkészülést a szeghalmiak kapusa, Démusz Dominik, és két visszatérő is akad Nyéki Boldizsár, illetve Lászik Milán személyében. Egyezség még nincs a klubjaikkal, de szeretnénk, ha maradnának – mondta Brlázs Gábor, akinek azért is lenne szüksége a frissítésre, mert előfordulhatnak távozók is az átigazolási időszak február 14-i zárásáig.

A 21 éves Démusz Dominik nyáron Gyuláról igazolt Szeghalomba, ahonnan most szeretne közelebb kerülni szülővárosához. Szintén fél éve, az Előrétől tette át a székhelyét Nagyszénásra a 27 esztendős középpályás, Nyéki Boldizsár, aki most szeretne visszatérni a kék-fehérektől. A 23 éves védő, Lászik Milán a lila-fehéreknél nevelkedett, három és fél éve kerekedett fel. Szerepelt Mórahalmon és Makón az NB III-ban, ősszel pedig a Pest megyei I. osztályban érdekelt Pilis szolgálatában állt.

A felkészülési mérkőzések időrendje:

Január 17., péntek, 17.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–Békéscsaba LA U19

Január 25., szombat, 11.00: Hódmezővásárhely–Békéscsaba 1912 Előre II.

Február 1., szombat, 11.00: Füzesgyarmat–Békéscsaba 1912 Előre II.

Február 5., szerda, 17.00: Gyula–Békéscsaba 1912 Előre II.

Február 8., szombat, 11.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–Hódmezővásárhely

Február 11., kedd, 18.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–Gyula

Február 15., szombat, 11.00: Makó–Békéscsaba 1912 Előre II.

Február 22., szombat, 11.00: Algyő–Békéscsaba 1912 Előre II.