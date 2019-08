Heten maradtak állva az Eb-n

Hétfőn ünnepélyes megnyitóval kezdődött el Győrött a gyermek, kadet, junior kick-box Európa-bajnokság.

Még soha ilyen létszámú magyar válogatott nem indult el az Eb-n, ami nyilván annak is köszönhető, hogy először került be a programba a gyermek korosztály. Másrészt a majd 2000 nevező is mutatta, hogy szeretnek Magyarországra jönni a külföldi versenyzők. Ahogyan ez a programban szerepelt, Sárfalvi Péter államtitkár, Borkai Zsolt győri polgármester, Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szövetség elnöke, Roy Baker, a WAKO világszövetség elnöke és Király István, a WAKO európai elnöke köszöntötte csarnokban megjelenteket, s természetesen a látványos megnyitó műsor sem hiányozhatott.

Már a küzdelmek elején látszódott, hogy a verseny senkinek sem lesz sétagalopp. A Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok versenyzői felemásan szerepeltek, nagyjából ötven százalékos hatékonysággal. Akadtak szép győzelmek – Csiernyik Zsombor, Pántya Réka, Leszkó Kiti, Viczián Roland, Mezei Nikolett révén – , de jöttek nem várt vereségek is. Nagyjából a papírforma érvényesült, így hét Békés megyei versenyzők maradt állva a hétfői versenynap után.

Hétfői eredmények (A győztesek kiemelve) POINT-FIGHTING szabályrendszer:

Gyermek korosztály: 27 kg. Petró Bálint – Pollard Harvey* (Nagy-Britannia) 1 : 8 a négybe jutásért

Kadet 1 (serdülő) korosztály:

32 kg. Matuska Máté – Karim Toussi* (Olaszország) 3 : 6 a nyolcba jutásért

37 kg. Malatyinszki Bendegúz – Jack Sowersby* (Nagy-Britannia) 4 : 9 a nyolcba jutásért

42 kg. Csiernyik Zsombor *– Stefan Prokopov (Bulgária) 10 : 0 a nyolcba jutásért

47 kg. Szák Dániel – Ivan Agapitov* (Oroszország) 4 : 6 a nyolcba jutásért

47 kg. Pántya Réka* – Ivana Ivanova (Bulgária) 13 : 11 a nyolcba jutásért

Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály:

52 kg. Viczián Dániel* – Stavros Konstantakis (Görögország) 9 : 5 a 16-ba jutásért

57 kg. Tóth Dusán – Sahin Berkay-Oznan* (Törökország) 19 : 20 a nyolcba jutásért

63 kg. Szák Tamás – Yildiz Semih* (Németország) 12 : 18 a nyolcba jutásért

69 kg. Vadi Olivér* – Luke Brehony (Írország) 4 : 2 a nyolcba jutásért

+69 kg. Csiernyik Levente – Tomy-Lee Bauer* (Németország) 6 : 16 a nyolcba jutásért

42 kg. Leszkó Kitti* – Jenna Galagher (Írország) 9 : 2 a nyolcba jutásért Szaszák Nikolett – Shauna Fitzpatrick* (Írország) 5 : 9 a nyolcba jutásért

46 kg. Viczián Vivien* –Rebecca Davies (Nagy-Britannia) 8 : 4 a nyolcba jutásért

Junior korosztály: 69 kg. Viczián Roland* – Stepan Kornejev (Oroszország) 13 : 3 a nyolcba jutásért

LIGHT-CONTACT szabályrendszer: Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály: 42 kg. Leszkó Kitti – Oliwia Czader* (Lengyelország) 0 : 3 a nyolcba jutásért

KICK-LIGHT szabályrendszer: 65 kg. Mezei Nikolett* – Efmorfia-Ioanna Mitsopoulou (Görögország) 3 : 0 a nyolcba jutásért

Keddi mérkőzések: POINT-FIGHTING szabályrendszer:

Kadet 1 (serdülő) korosztály:

28 kg. Szaszák Dominik – Cassius Mitchell (Nagy-Britannia) a négybe jutásért

42 kg. Csiernyik Zsombor –Raiko Schaefer (Németország) a négybe jutásért

47 kg. Pántya Réka –Giorgia Rondinelli (Olaszország) a négybe jutásért

+47 kg. Péter Magdolna – Aurora Agnelli (Olaszország) a négybe jutásért

Kadet 2 (Ifjúsági) korosztály:

37 kg. Bánki Brendon –Daniel Pecsneanov (Bulgária) a négybe jutásért

52 kg. Viczián Dániel – Kyle Keaney (Írország) a nyolcba jutásért

LIGHT-CONTACT szabályrendszer: Junior korosztály:

65 kg. Mezei Nikolett – Seva Scandurra (Olaszország) a nyolcba jutásért

K-1 szabályrendszer: Junior 1 korosztály 54 kg. Kliment Kristóf – Mazur Hlib (Ukrajna) a négybe jutásért

Junior 2 korosztály: 75 kg. Flack Márk – David Dvoracek (Csehország) a négybe jutásért

